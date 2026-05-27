歌川芳員「東海道五十三次内 大磯 をだハらへ四り」（前期）いつの時代も私たちを夢中にさせてくれる「浮世絵」の世界。浮世絵にもさまざまな種類がありますが、今回注目したいのは「動物」や「妖怪」を描いた浮世絵です。猫が銭湯を楽しんでいたり、人面魚（!?）がいたりと、かわいいのにちょっぴりヘン！太田記念美術館で開催される展覧会『アニマル＆モンスター かわいい・怖い・ちょっと変』では、そうした作品が一堂に会する