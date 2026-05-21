Aile The Shotaが、＜Aile The Shota Oneman Tour 2026 “キセキセツ”＞のファイナル公演をYoutubeにてライブ配信することを発表した。本ツアーは、2ndアルバム『REAL POP 2』を引っ提げ3月から開催している自身最大規模の全国ツアーで、これまで各地で次々とソールドアウトとなった反響をうけて、今回の配信が決定したという。配信されるのは、5月28日に東京・Zepp Divercity(TOKYO)にて迎える最終公演。今回は、YouTubeがサポー