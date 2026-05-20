4月期の春ドラマがスタートし、『GIFT』（TBS系）や『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season3』（テレビ朝日系）などが高視聴率を獲得しています。そんな今期のドラマを眺めていて気付くのは、過去にスキャンダルで世間を騒がせた俳優たちの出演作が目白押しであることです。「なぜ今、彼らが？」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。相次いで起用される裏側には、どのような理由や背景があるのか紐解いていきます。◆唐