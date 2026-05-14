来週（2026年5月18日〜5月24日）の【天秤座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。🌼【今週の12星座占い】2026年5月11日〜5月17日｜総合運＆恋愛運TOP３『恋愛面では試行錯誤していきます』｜総合運｜★★★☆☆自分よりも大きな存在に刺激を受けることが増えます。時には自分の存在が小さく思えてしま