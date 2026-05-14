【天秤座】週間タロット占い《来週：2026年5月18日〜5月24日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年5月18日〜5月24日）の【天秤座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年5月11日〜5月17日｜総合運＆恋愛運TOP３
『恋愛面では試行錯誤していきます』
｜総合運｜ ★★★☆☆
自分よりも大きな存在に刺激を受けることが増えます。時には自分の存在が小さく思えてしまうかも知れません。成長のために良いことだと捉えましょう。仕事や公の場では自分の真剣さや努力家な所が信じてもらえないことがあります。疎外感があっても気にせず頑張っていきましょう。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
「自分の不満の訴え方」や「自分の想いの重さの伝え方」に関して、これまで通りにはならないように工夫をしていくでしょう。相手に届くまでには時間がかかりそうです。シングルの方は、日々の不満を抱えている人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が不安定さを度々伝えてくれます。
｜時期｜
5月21日 流されてしまう ／ 5月24日 大事な人をコントロールする
｜ラッキーアイテム｜
野外
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞