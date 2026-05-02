ファミリーレストランのデニーズは、2026年5月2日限定で「おこさまメニュー」7品が50円になるアプリ限定クーポンを配信しています。おこさまランチは649円→50円デニーズは、毎月2日と22日限定で対象のおこさまメニューが50円になるクーポンを公式アプリで配信中（1月2日を除く）。50円で食べられる、対象のおこさまメニューは以下の7品です。・おこさまランチ（通常価格649円）・おこさまハンバーガー（通常価格649円）・おこさま