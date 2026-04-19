トレーディングフィギュア「ユーリー（ZIYULI）」の第4弾『CloudlandDreams』が、2026年6月ごろ、全国の雑貨店・量販店にて順次発売される予定だ。また2026年4月24日（金）より、キデイランドオモカド店内SECRETARIUMにて先行販売が実施される。＞＞＞『ユーリー（ZIYULI）』シリーズ第4弾『Cloudland Dreams』をチェック！（写真9点）『ユーリー（ZIYULI）』シリーズは、雲の上の世界をテーマに、風や雪、星などの自然のやさし