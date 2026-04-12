レディースブランド「Mila Owen（ミラ オーウェン）」より、ピーナッツコミックとのコラボレーションコレクションを4月24日（金）に全国のSHOP・各オンラインストアにて販売される。＞＞＞PEANUTS RECORDS×Mila Owenコレクションをチェック！（写真10点）『PEANUTS』はチャールズ・M・シュルツによる新聞連載コミック。主人公の少年チャーリー・ブラウンと、その飼い犬であるビーグル犬のスヌーピーを中心に、彼らの友人や周囲を