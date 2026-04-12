元俳優で美容家の君島十和子さん（59）が2026年4月6日、自身のインスタグラムを更新。韓国でのプラベショットを披露した。韓国風ヘアメイクで美の母娘3ショット君島さんは、「家族で韓国に行って来ました」と報告し、長女で元宝塚俳優の君島憂樹さん（28）と次女の幸季さんとの3ショットや自身のソロショット、韓国での様子などを投稿した。韓国を訪れるのが「私と主人は初」「どこに行くにも娘達に頼りきりの3日間でした」とつづ