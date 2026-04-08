ベースメイクの仕上がりは、「なんとなく古く見える」「なぜか垢抜けない」と感じる原因になりやすいポイント。その分かれ目になるのが、“ツヤ”か“マット”かという質感の選び方です。どちらが正解という単純な話ではなく、どう見せるかが印象を左右します。大人世代が今っぽく見えるための“質感の整え方”を整理します。▲ツヤとマット、印象を分けるのは“質感の置き方”。同じ顔でも、光の入り方でここまで変わるツヤ肌＝若