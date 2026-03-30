記事のポイント米国・イスラエル、イラン紛争でガソリン価格が約30％上昇し、1ガロン4ドル（約600円）に迫っている。ガソリン価格20％上昇で月間63億ドルの追加コストが消費者の裁量的支出を圧迫する可能性がある。関税の混乱やエネルギーショックが中間層にもっとも重くのしかかり、経済の二極化が拡大している。米国、イスラエル、イランのあいだで激化する紛争には収束の兆しが見えず、その影響は世界のエネルギー市場に波及し