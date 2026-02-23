サッカーJFL・ヴェルスパ大分が23日、大分県別府市でサッカーイベントを開き、参加した子どもたちと交流を深めました。 【写真を見る】ヴェルスパ大分が子どもたちと交流悲願のJ3昇格へ「勝利をプレゼントしたい」 このイベントはプロのアスリートとの触れ合いを通して、子どもたちにスポーツの楽しさを知ってもらおうと、別府市で開催されました。 イベントには県内の小学生およそ80人が参加し、ヴ