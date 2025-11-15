「バッグの中でも本当に使える」週4バッグ日々、多くの服や小物に触れるスタイリストや、ファッション業界で働くオシャレな人たちの審美眼にかなったものは？ 自分的ルールに基づいた選びのポイントや愛用の理由を聞き込み。【スタイリスト・樋口かほりさん】【SELECT RULE】□何にでも合う黒か白□メインもサブも担うトートを併用「バッグは、どんな服にも合う「黒か白」の少数精鋭。どんなスタイルにもどちらかが必ずハ