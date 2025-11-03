【2025年11月の運勢】タロット鑑定師mimiel先生による12星座別占い「FORTUNE TAROT」。2025年11月のあなたの運勢は……？「運気が変わる前の準備」天空は今、華やかな成果ではなく、あなたの「基盤」を固めるよう静かに促しています。 一見、停滞に見えても焦らないでください。これは次に来る「それぞれの大きな躍進」のための、最も重要な準備期間なのです。心を安定させる環境整備、知識の“幹”となる基礎固め。 今こそ、そう