タイトーは、11月4日の「いい推しの日」にあわせて、第3回「推し活」と「グッズ」に関するアンケート調査の結果を10月27日に発表した。同調査は2025年10月2日〜10月6日の期間、10代〜30代の男女500人を対象にインターネットを用いて行われた。10〜30代の男女で「推しがいる」という割合は44.4%特定のキャラクターや人物などで関連グッズを集めている「推し」はいるか聞いたところ、「推し」が「いる」という割合は、44.4%となり、