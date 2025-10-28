ファミリーマート（東京都港区）が、11種類のチョコスイーツをデザート、パン、アイス、菓子、ドリンク、焼き菓子で展開する「ファミマがチョコだらけ！」キャンペーンを10月28日から実施中です。今回の新商品となる「トリプルチョコクロワッサンドーナツ」「チョコマカロンクロワッサン」、定番商品をリニューアルした「濃厚ショコラロール」の3品を、オトナンサー編集部のスタッフが実食してみました。【画像】「チョコ好きあ