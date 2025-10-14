早田ら日本代表は14日の準決勝を戦う(C)Getty Images10月11日に開幕した「第28回ITTF-ATTUアジア卓球選手権大会2025」（インド）は15日までの5日間の日程で、男女の団体戦が行われる。前回大会を制している日本女子が12日、初戦となる準々決勝に登場し北朝鮮と対戦。ゲームカウント3-2で辛くも勝利を収め連覇へのスタートを切った。【動画】「なんていう勝ち方だ」橋本帆乃香が王芸迪を撃破！カットマンの真骨頂を見せつけた