テニス女子の人気選手が、自身に１０回ダイレクトメッセージでデートの誘いを送ってきた選手を暴露して話題となっている。女子で世界ランキング３２位のアンナ・カリンスカヤ（ロシア）は、昨年、男子世界ランク２位のヤニック・シナー（イタリア）との交際が明らかに。数か月で破局したが、その魅力は他の男子選手の注目を集めるのに十分だったようだ。英国メディア「デーリー・メール」によると、カリンスカヤは元テニス選