◇エキシビションマッチKOBE CHIBEN―高校野球女子選抜 （2025年8月31日バンテリンD）マリナーズ球団会長付特別補佐兼インストラクターのイチロー氏（51）が率いるアマ野球チーム「KOBECHIBEN」と高校野球女子選抜のエキシビションマッチは、31日午後1時30分からバンテリンドームで行われる。試合前のフリー打撃では、松井秀喜氏、松井稼頭央氏、松坂大輔氏が柵越えなしに終わる中で、イチロー氏は豪快なアーチを連発