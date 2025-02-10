早期退職して悠々自適な生活を送る。多くの人がそんなライフスタイルに憧れているのではないだろうか。だが、なかには悲惨な末路を辿るケースもあるようだ。電気機器メーカーに勤務する白井哲司さん（仮名・38歳）は、そうした人物を間近に見たそうだ。◆退職してマンション経営に乗り出した会社の先輩「親戚からマンションを譲り受けることになって、『これからはマンション経営をしながらのんびり暮らすよ』と言って会社を辞