《シリーズを重ねるほどひどくなる》《主要キャストの死は望んでいない》【写真】なぜこの衣装を？“着せられてる感”が気になる織田裕二人気テレビドラマ『踊る大捜査線』シリーズの新作が12年ぶりに公開され、映画を見た人々からは冒頭のようなコメントが相次いでいる。「柳葉敏郎さんが演じる室井慎次を主役に『室井慎次 敗れざる者』『室井慎次 生き続ける者』と前後編に分けて公開されました。人気キャラクターの室井が警視