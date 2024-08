イギリスで発生している暴動に際してSNSに「内戦は避けられない」と投稿したXのイーロン・マスク氏が、今度は「イギリスで収容キャンプが作られる」という投稿を再投稿しました。しかし、このニュースは極右政党が拡散した偽情報で、マスク氏は30分後に再投稿を削除しています。Elon Musk tweeted this far-right fake news post on X - and then deleted it | Mashablehttps://mashable.com/article/elon-musk-shares-deletes-fak