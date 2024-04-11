花王のグループ会社であるカネボウ化粧品は11日、公式ホームページにて、今年1月20日に発売した「ケイト ザ アイカラー（マーブルインク）」を自主回収すると発表した。【写真】自主回収を発表した「ケイト」のアイカラー、対象番号理由について同社は、「一部商品で、容器の内側が削れ、アルミニウムの微細な小片が付着していることが判明」と説明。当該商品は目のまわりに使用するため「思わぬけがにつながる恐れがあること