流れるライトの巨大グリル装備！日産が海外で展開する高級ブランド「インフィニティ」は、2023年8月17日（現地時間）、新型コンセプトカー「QX Monograph（モノグラフ）」を、米国カリフォルニア州で開催中のペブルビーチ コンクール デレガンスで世界初公開しました。初公開された「QXモノグラフ」インフィニティQXは、同ブランドのなかでもフラッグシップSUVに位置するモデルで、初代は日本において「テラノ」として展開され