小麦価格の高騰を受け、朝食を「パンからご飯に変える」という消費者が３割に上っていることが、炊飯器メーカー大手のタイガー魔法瓶の調査結果でわかった。ロシアのウクライナ侵略や世界的な不作で小麦の価格が上昇し続けているのに対し、コメの価格は下落傾向にあり、家計の防衛意識が働いているとみられる。 調査は９月上旬、週４日以上料理する