第１００回箱根駅伝予選会の参加資格は全国の大学に広がった。レースが盛り上がることは間違いないが、関東勢以外の大学が新春の晴れ舞台に立つことは容易ではない。箱根駅伝担当記者が来秋の予選会を占う。昨年の全日本大学駅伝で、関東勢以外で最上位の１６位となった関学大、同２番目で１７位の皇学館大、同３番目で１８位の立命大、今年の全日本大学駅伝関西地区選考会をトップ通過した大経大などが来秋の箱根駅伝予選会に