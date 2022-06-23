ボランティア活動で知り合った少女にみだらな行為をしたとして逮捕された「ハウル・カラシニコフ」こと小川雅朝容疑者（32）をめぐり、NHKの報道ドキュメンタリー番組「クローズアップ現代＋」のネット記事から、「ハウル」を取り上げた記述が2022年6月22日までに削除された。少年少女とのやり取りなども削除報道によると、小川容疑者は歌舞伎町の「トー横」と呼ばれるエリアで清掃や炊き出しのボランティアを行う「歌舞伎町卍会」