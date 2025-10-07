長い時間をかけて探したり、慣れない手つきで頑張って手作りしたプレゼント。彼氏にあげた途端に微妙な空気になった。あるいは、プレゼントした時は喜んでいたように見えたけど、その後そのプレゼントの姿を見ない。そんなことってありませんか？プレゼントとはあなたの趣味や、あなたが考えた男性のニーズを、ある意味「押しつける」もの。逆にもらった方としては困ってしまうこともしばしば。そんな逆効果プレゼントを防ぐために