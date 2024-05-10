横浜市営バスが4月だけで2度にわたり減便したため、利用者からは困惑の声があがっています。一体何があったのでしょうか?【写真を見る】「1時間に1本」横浜市営バス 異例の減便で市民困惑、9人が退職 背景に運転手不足が…【Nスタ解説】深刻化するバス運転手不足…解消のカギは女性と外国人加藤シルビアキャスター:路線バスの減便の理由の一つには、運転手不足もあるということです。横浜市営バスでは、運転手不足などで