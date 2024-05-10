「イット!」は、特殊詐欺とみられる音声データを独自に入手した。そこには、耳を疑うような音声が残されていた。特殊詐欺犯とみられる男「ナガサワ（仮名）! バーカ! バカだろう、テメェ。ナガサワ（仮名）! バーカ! 電話番号を漏えいしておくから」20分ほどの音声データに残されていたのは、電話相手をののしる声。さらに、詐欺へといざなう巧妙な手口が。特殊詐欺犯とみられる男は、実在する会社名「NTTファイナンス」を名乗り、