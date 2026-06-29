VRChat交流ワールド「ひまり旅館」の累計来場数300万人を突破！

“誰かと自然に出会える場所”として、国内VRChatユーザーを中心に成長

株式会社ナギサコネクト実際に遊ぶユーザーの様子

株式会社ナギサコネクト（本社：東京都千代田区、代表取締役：丸山一沙）が運営・プロデュースに関わるVRChat向け交流ワールド、ひまり旅館の累計来場数が300万人を突破しました。

ひまり旅館は、VRChat上でユーザー同士が自然に会話し、交流できることを目的とした和風旅館型の交流ワールドです。



和風だけではなく、バーやカフェ形式の部屋も利用可能で、話題を個室前に掲示する話題表示機能などを備え、友人同士の利用だけでなく、初対面のユーザー同士が安心して話せる場として多くのVRChatユーザーに利用されています。

月間40万人規模が訪れる、国内有数のVRChat交流ワールドへ

ひまり旅館は公開以降、継続的に多くのユーザーに利用され、現在では月間約40万人規模が来場するVRChat内の主要交流ワールドの一つへと成長しました。

VRChatでは、ユーザーがアバターを通じて同じ空間に集まり、音声や身体表現を用いてコミュニケーションを行います。



その中でひまり旅館は、単なる仮想空間ではなく、ユーザー同士が偶然出会い、会話し、思い出を作る“居場所”として支持を集めてきました。

交流のしやすさを重視したワールド設計

ユーザー同士の交流の様子

ひまり旅館では、ユーザーが自然に交流を始められるよう、以下のような設計を取り入れています。

- 和風旅館をモチーフにした落ち着いた空間設計- 少人数で会話しやすい個室構成- 部屋の利用状況が分かりやすい表札機能- 人数変更、ロック、キックなど、快適な交流を支えるルーム機能- VRユーザー向けに没入感を高める空間演出

これらの機能により、初めて訪れるユーザーでも使いやすく、常連ユーザーにとっても繰り返し訪れやすいワールドを目指してきました。

企業・クリエイターとの連携の場としても活用

近年、VRChatをはじめとしたソーシャルVR空間は、ユーザー同士の交流だけでなく、企業・自治体・クリエイターによるプロモーションやコミュニティ形成の場としても注目されています。

ひまり旅館でも、アバターや3Dアイテムの紹介・ポスター広告・アバターペデスタル・イベント連携など、VRChat内ならではの体験型プロモーションを展開してきました。

従来のWeb広告が画面上での接触に留まるのに対し、VRChat内ではユーザーが実際に空間を訪れ、アバターで体験し、友人と共有することができます。



ひまり旅館は、そうした体験を伴う認知拡大の場としても活用されています。

代表コメント

株式会社ナギサコネクト 代表取締役

丸山 一沙 / エンジンかずみ

「ひまり旅館が累計来場数300万人を突破できたことを、とても嬉しく思います。VRChatのワールドは、ただ作って終わりではなく、そこに来てくださるユーザーの皆さまが会話し、遊び、思い出を作ってくださることで、初めて“居場所”になります。

ひまり旅館は、誰かと話したい時、友達とゆっくり過ごしたい時、新しい出会いを探したい時に、ふらっと訪れられる場所を目指して運営してきました。

これからも、VRChatの中で多くの人にとって安心して過ごせる交流の場を作り続けていきます。」

今後の展開

株式会社ナギサコネクトでは、今後もひまり旅館をはじめとしたVRChatワールドの運営・改善を続けるとともに、メタバース空間を活用した広告、プロモーション、イベント、企業向け企画の展開を進めてまいります。

また、VRChat上での自然な交流体験を活かし、企業・自治体・クリエイターがユーザーとより深く接点を持てる企画づくりにも取り組んでいきます。

ひまり旅館について

ひまり旅館は、VRChat上で公開されている和風旅館型の交流ワールドです。



落ち着いた旅館空間の中で、ユーザー同士が会話したり、友人と集まったり、新しい出会いを楽しんだりできる場所として、多くのVRChatユーザーに利用されています。

累計来場数：300万人突破

月間来場数：約40万人

ジャンル：VRChat交流ワールド

対応プラットフォーム：VRChat

※来場数はVRChat上のVisit数を基にした数値です。

株式会社ナギサコネクトについて

株式会社ナギサコネクトは、VRChatを中心としたメタバース空間において、ワールド企画・制作、広告展開、プロモーション企画、イベント支援などを行うメタバースプロデュース企業です。

「メタバースを隣に」をビジョンに掲げ、企業・自治体・クリエイターが仮想空間上でユーザーと自然につながるための企画設計から制作・運用までを支援しています。

会社名：株式会社ナギサコネクト

所在地：東京都千代田区

代表者：代表取締役 丸山 一沙

事業内容：メタバース企画・プロデュース、VRChatワールド制作、VRChat広告、イベント企画、3Dコンテンツ企画

公式サイト：https://nagisa-co.com

お問い合わせ：contact@nagisa-co.com