ナカノフドー建設、「建設サイト・シリーズ」の活用を拡大

エムシーディースリー株式会社



エムシーディースリー株式会社（東京都渋谷区、代表取締役社長：飯田正生）は、株式会社ナカノフドー建設（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：飯塚隆）が、現場の情報基盤を建設業向けクラウドサービス「建設サイト・シリーズ」に統一し、生産性向上・働き方改革・技術継承の推進を本格化することをお知らせします。ナカノフドー建設は、労務安全管理の中核として利用中の「グリーンサイト」に加え、現場の施工管理サービス「ワークサイト」および独自資格の運用管理サービス「スキルマップサイト」を新たに導入し、2026年度より一部現場で先行運用を開始、順次全社へ展開する予定です。

導入拡大の背景：持続可能な現場環境の構築に向けて

建設業界では、少子高齢化による担い手不足や、2024年4月から適用された時間外労働の上限規制（※１）への対応が喫緊の課題となっています。ナカノフドー建設は、持続的な成長と高品質な建造物の提供を続けるため、現場の生産性向上、働きやすい環境整備、ベテランから若手への円滑な技術継承が不可欠と考えています。

同社ではこれまでも業務のデジタル化を進めてきましたが、複数のシステムを併用していたため情報が分散し、現場の管理業務や協力会社の事務作業が煩雑になるという課題がありました。情報分散の課題を抜本的に解決し、「社員が働きやすく、協力会社と共に成長できる現場」を構築するため、多くの協力会社で導入実績のある建設サイト・シリーズへ情報基盤を統一する判断に至りました。

導入ソリューションと期待される効果

1.ワークサイト：働き方改革の推進と生産性向上

日々の安全日誌作成や作業人工の集計といった定型業務をデジタル化・自動化します。現場社員が書類作成に費やしていた時間を削減し、品質管理や若手への技術指導、協力会社との綿密なコミュニケーションなど、より付加価値の高い業務に注力できる時間を創出します。

2.スキルマップサイト：独自認定制度の促進とパートナーシップ強化

ナカノフドー建設が推進する認定制度「優良職長制度」（※２）と連携し、協力会社の職長が持つ独自資格や現場実績をデジタルデータで可視化します。客観的な評価に基づく適正な処遇や計画的な育成支援が可能となり、職長のモチベーション向上と協力会社との強固なパートナーシップ構築に貢献します。

「建設サイト・シリーズ」選定のポイント

建設DX市場には数多くのサービスが存在する中、ナカノフドー建設が「建設現場のDX基盤」として、建設サイト・シリーズの利用拡大を決定した理由は、主に以下の3点です。

今後の展望

- 協力会社に広く浸透した「共通言語」多くの協力会社が日常業務でグリーンサイトを利用しており、新たなシステム導入に伴う教育コストや操作習熟の負担が少ない点が評価されました。- 分断のないシームレスなデータ連携労務安全書類から日々の入退場、技能者一人ひとりのスキル情報まで、現場に関わるデータがグリーンサイトをはじめとした建設サイト・シリーズで一元管理できるため、情報の二重入力や管理の煩雑さを解消します。- 持続的な成長を支えるプラットフォームとしての将来性法改正への迅速な対応力に加え、AI活用にも積極的に取り組んでいることから、継続的に進化するプラットフォームとしての将来性が評価されています。

ナカノフドー建設は、2026年度より一部の現場で先行導入を開始し、現場や協力会社からのフィードバックを反映させながら運用方法を確立した上で、順次全社へ展開していく予定です。

エムシーディースリーは、今回の導入がナカノフドー建設の目指す「持続可能な現場環境の構築」につながるよう、導入から定着まで一貫してサポートし、建設業界全体の魅力向上に貢献してまいります。

※１：厚生労働省「建設業・ドライバー・医師の働き方改革総合サイト「はたらきかたススメ」」

（https://hatarakikatasusume.mhlw.go.jp/）

※２：優良職長制度：ナカノフドー建設の現場で働く協力会社の職長を対象にした同社独自の認定制度。一定の条件のもとで認定されると、就労日数に応じた手当の支給を受けることができる。

株式会社ナカノフドー建設 会社概要

社 名 ：株式会社ナカノフドー建設

創 業 ：1933年2月8日

設 立 ：1942年12月19日

代表者 ：代表取締役社長 飯塚 隆

事業概要：国内建設事業・海外建設事業・不動産事業

所在地 ：本社 東京都千代田区九段北四丁目2番28号 NF九段

ＵＲＬ ：https://www.wave-nakano.co.jp/

建設業向けクラウドサービス「建設サイト・シリーズ」とは

建設サイト・シリーズは、デジタル技術を活用し、建設現場の業務効率化と省人化を実現するサービスです。安全書類作成サービス「グリーンサイト」をはじめ、各サービスのご利用を通じてお預かりしたデータを活用し、建設業界全体の「働き方改革」や魅力の創造へとつなげます。

https://www.kensetsu-site.com/

安全書類作成サービス「グリーンサイト」とは

建設業向けクラウドサービス「建設サイト・シリーズ」において、労務安全書類をインターネット上で作成・提出・確認できるサービスです。施工前から施工後に至るまで、元請会社・協力会社双方の書類業務の効率化やペーパーレス化に貢献します。

https://www.kensetsu-site.com/series/greensite/

現場の施工管理サービス「ワークサイト」とは

建設業向けクラウドサービス「建設サイト・シリーズ」において、現場の管理・調整業務のデジタル化を推進し、業務効率化を実現するサービスです。作業予定・実績からKY（危険予知）活動記録、ゲートや揚重機の使用予定まで、さまざまなデータを一元管理できます。KYは、作業開始前に当日の作業に潜む危険要因を作業員同士で洗い出し、対策を確認・共有する安全活動のこと。

https://www.kensetsu-site.com/series/worksite/

独自資格の運用管理を効率化する「スキルマップサイト」とは

建設業向けクラウドサービス「建設サイト・シリーズ」において、元請会社が独自で発行している資格保有者の就労実績をインターネット上で集計し、手当金の算出までを効率化・省力化できるサービスです。集計結果はリアルタイムで把握でき、算出業務が自動化されることで作業時間の削減につながります。

https://www.kensetsu-site.com/series/skillmapsite/

企業概要

エムシーディースリーは、2025年7月に株式会社インダストリー・ワン、エムシーデジタル株式会社、株式会社ＭＣデータプラスが合併し、発足しました。「産業に寄り添い社会課題に向き合い続ける」をミッションに、3社が持つ強みであるデザイン・デジタル・データを掛け合わせ、AI・デジタル技術を活用した事業構想からサービス提供まで一貫したオペレーティングモデルを構築することで、顧客価値の最大化を目指します。

会社名 ：エムシーディースリー株式会社

設立日 ：2015年4月21日

代表者 ：代表取締役社⾧ 飯田正生

事業概要 ：AI・デジタル技術を活用したサービス・ソリューションの企画開発・提供等

事業所 ：本社・デジタルプロダクトカンパニー

-東京都渋谷区恵比寿1-18-14 恵比寿ファーストスクエア11階

AIXカンパニー

-東京都千代田区有楽町1-1-2 日比谷三井タワー11階

ＵＲＬ ：https://www.mcd3.co.jp/

※「建設サイト・シリーズ」「グリーンサイト」「ワークサイト」「スキルマップサイト」はエムシーディースリー株式会社の登録商標です。