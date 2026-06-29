非効率な定型業務に負担を感じる就業者の65.8％が「転職を考えたことがある」と回答｜職場のAI活用調査

ラグザス株式会社

ラグザス株式会社（本社：大阪市北区／代表取締役社長：福重 生次郎、以下、当社）は、AI導入支援事業を展開するRAXUS AI Schoolにおいて、勤務先・職場における非効率な定型業務への負担感や、AIによる業務効率化ニーズを明らかにするため、全国の20～59歳の就業者を対象に、職場の定型業務とAI活用に関するアンケート調査を実施しました。

■調査背景

近年、生成AIをはじめとするAIツールの業務活用が広がるなか、資料作成や議事録作成、データ入力など、日々の定型業務をどのように効率化するかは、多くの企業にとって重要なテーマとなっています。

一方で、現場では依然として、手作業や確認作業を伴う非効率な業務が残っており、こうした業務負担が従業員の働きやすさや、現在の勤務先に対する意識に影響を与えている可能性があります。特に、人材の定着や生産性向上が求められる企業にとって、従業員がどのような業務に負担を感じ、どの領域でAIによる効率化を期待しているのかを把握することは、今後の組織づくりにおいて重要です。

そこで当社は、全国の20～59歳の就業者を対象に、勤務先・職場における非効率な定型業務への負担感、転職検討経験、AIツールの活用状況、AIによって効率化してほしい業務について調査を実施しました。

■調査サマリー

・「該当する業務がない」と回答した806人を除く就業者のうち、非効率な定型業務に負担を感じる人は53.7％

・非効率な定型業務に負担を感じる人の65.8％が、現在の勤務先について「転職を考えたことがある」と回答

・AIによる業務効率化ニーズは全体で54.5％

・AI導入・活用職場では、88.7％が「AIで効率化してほしい業務がある」と回答

・AIで効率化してほしい業務は、「資料作成」「議事録作成」「データ入力」が上位

■非効率な定型業務に負担を感じる就業者は53.7％

今回の調査では、「該当する業務がない」と回答した806人を除く就業者のうち、53.7％が勤務先・職場における非効率な定型業務に「負担を感じる」と回答しました。内訳を見ると、「とても感じる」人は16.1％、「やや感じる」人は37.6％となっており、該当する業務に携わる人の半数以上が、非効率な定型業務に負担を感じていることがわかりました。

一方で、「あまり感じない」人は30.2％、「まったく感じない」人は16.0％でした。非効率な定型業務への負担感には差があるものの、負担を感じる層が過半数を占める結果となっています。

特に、「とても感じる」「やや感じる」を合わせると53.7％にのぼることから、非効率な定型業務は、該当業務に携わる就業者にとって身近な業務課題となっていることがうかがえます。こうした定型業務の負担を軽減することは、従業員の働きやすさや業務生産性の向上において重要なテーマであると考えられます。

■非効率な定型業務に負担を感じる人の65.8％が「転職を考えたことがある」と回答

今回の調査では、勤務先・職場における非効率な定型業務に「負担を感じる」と回答した人の65.8％が、現在の勤務先について「転職を考えたことがある」と回答しました。一方で、「負担を感じない」と回答した人では26.8％にとどまり、非効率な定型業務への負担感がある層ほど、転職を考えた経験がある割合が高いことがわかりました。

内訳を見ると、「負担を感じる」人では、「転職を考えたことがある」が65.8％、「転職を考えたことはない」が32.6％、「わからない」が1.6％でした。これに対し、「負担を感じない」人では、「転職を考えたことがある」が26.8％、「転職を考えたことはない」が68.6％、「わからない」が4.6％となっています。

また、「該当する業務がない」と回答した人では、「転職を考えたことがある」が16.4％、「転職を考えたことはない」が47.3％、「わからない」が36.4％でした。非効率な定型業務への負担感がある人ほど、現在の勤務先に対する転職検討経験が多い傾向が見られ、定型業務の負担軽減は、人材定着の観点からも重要な課題であると考えられます。

■AIによる業務効率化ニーズは全体の54.5％、AI導入・活用職場では88.7％に

今回の調査では、勤務先・職場でAIによって効率化してほしい業務について聞いたところ、全体の54.5％が「AIで効率化してほしい業務がある」と回答しました。一方で、「あてはまるものはない」と回答した人は45.5％となっており、就業者の半数以上が、AIによる業務効率化に一定のニーズを持っていることがわかりました。

AIツールの導入・活用状況別に見ると、「AI導入・活用あり」の職場では、88.7％が「AIで効率化してほしい業務がある」と回答しました。これに対し、「AI未導入」の職場では45.3％、「わからない」と回答した人では25.0％となっており、AI導入・活用職場で業務効率化ニーズが特に高い結果となっています。

すでにAIを導入・活用している職場では、AIによる業務効率化の可能性がより身近に感じられていると考えられます。AI活用が進むことで、従業員が「さらに効率化できる業務」を具体的に想起しやすくなっている可能性があり、企業においてはAIツールの導入だけでなく、現場の業務に即した活用促進が重要であるといえます。

■AIで効率化してほしい業務は「資料作成」「議事録作成」「データ入力」が上位

AIによって効率化してほしい業務について聞いたところ、最も多かったのは「資料作成」で25.2％でした。次いで、「議事録作成」が20.9％、「データ入力」が20.0％となっており、文書作成や記録作成、入力作業といった定型的な業務が上位に並ぶ結果となりました。

また、「データ集計・分析」は18.4％、「メール・チャット文面作成」は16.9％となっており、情報の整理や文章作成に関わる業務でも、AIによる効率化へのニーズが見られます。日常的に発生しやすく、一定の時間を要する業務ほど、AIによる支援が期待されていることがうかがえます。

上位に挙がった業務はいずれも、業種や職種を問わず発生しやすい定型業務であると考えられます。資料作成や議事録作成、データ入力などの業務をAIで効率化することは、従業員の作業負担を軽減し、本来注力すべき業務に時間を使いやすくするうえで重要であるといえます。

■担当者コメント

今回の調査では、非効率な定型業務に負担を感じる人の65.8％が「転職を考えたことがある」と回答しました。資料作成や議事録作成、データ入力などの定型業務は、多くの職場で日常的に発生する一方、手作業での対応が続くことで、従業員の負担感につながりやすい領域だと考えられます。

また、AIによる業務効率化ニーズは全体で54.5％、AI導入・活用職場では88.7％にのぼりました。すでにAIを活用している職場ほど、AIで効率化できる業務を具体的に想起しやすく、さらなる活用ニーズが顕在化していることがうかがえます。

企業にとって、AI導入は単なる業務効率化の手段にとどまらず、従業員が本来注力すべき業務に時間を使える環境づくりにもつながります。RAXUS AI Schoolでは、現場の業務課題に即したAI活用を支援し、企業の生産性向上と従業員の働きやすさの両立に貢献してまいります。

■調査概要

調査方法：インターネット調査

調査地域：全国

調査実施期間：2026年６月24日～2026年6月26日

調査対象：全国の20～59歳の就業者（会社員［正社員］、会社員［契約・派遣社員］、公務員［教職員を除く］、パート・アルバイト）

回答数：3,000名

■AI導入支援サービスについて

弊社が運営している『RAXUS AIスクール』では、一般ユーザー向けに生成AIの基礎から副業・ビジネスでの活用方法、プログラミングまで学べる8つのコースを提供しています。学習期間は最短4週間で、完全オンラインのため、働きながら自分のペースでスキルを身につけることが可能です。

1. 最短4週間で学べる効率的なカリキュラム

- 1本10～15分の動画教材で、スキマ時間を活用して学習可能

- 映像での解説で理解しやすく、要点を絞った内容で効率的にスキル習得

2. 完全オンラインだから時間・場所を選ばない

- 動画教材は24時間いつでも視聴可能

- 通勤時間や休憩時間を活用して学習でき、育児・介護と両立可能

3. 充実したサポート体制で挫折させない

- 無制限のチャットサポート：わからないことは何度でも質問可能

- 定期的なオンライン面談：技術的な質問からキャリア相談までサポート

- 課題の無制限フィードバック：課題は何度でも添削し、確実にスキル習得

AI活用に課題を感じている企業も多いことから、弊社では、専門のエンジニアによる企業向けのAI導入支援サービスも提供しています。

業務効率化や生成AI活用のご相談を無料で承っておりますので、詳細は公式サイトよりお問い合わせください。

▼AI導入支援に関するお問合せ

https://ninjacode.work/contact

▼「RAXUS AI School」公式サイト

https://raxus-ai-school.jp/

■ラグザス株式会社について

ラグザス株式会社は、「今ここにない未来を創り出す」というミッションのもと、モビリティ・人材・教育・M&A・スポーツなどの領域で、テクノロジーとリアルを融合させた事業を展開しています。

既存産業の枠組みにとらわれず、社会課題に対する本質的な解決を起点としたサービスを構築し、まだ世の中に存在しない価値を提供することを目指しています。

構造改革や事業変革を通じて、これまでにない市場を切り拓きながら、持続的な成長と企業価値の向上に取り組んでいます。

＜会社概要＞

・会社名：ラグザス株式会社

・代表者：代表取締役社長 福重 生次郎

・本社所在地：大阪府大阪市北区大深町3番1号 グランフロント大阪 タワーB 18階

・事業内容：純粋持株会社（グループ会社の経営管理）

・リリース関連URL：https://raxus-ai-school.jp/