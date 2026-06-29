ソーシャルカンファレンス「BEYOND2026」、10月30日(金)・31日(土)開催。全国から社会課題解決を志す人々が京都に集結

株式会社taliki

社会課題の解決を推進するプレイヤーの支援を行う株式会社taliki（京都市中京区、代表・中村多伽、以下「taliki」）は、京都市、京都リサーチパーク株式会社とともに、ビジネスにおける持続的な社会課題解決について考えるソーシャルカンファレンス「BEYOND2026」を、2026年10月30日(金)・31日(土)の2DAYSで開催します。

それに伴い、BEYOND2026公式サイトおよびチケットサイトをオープンいたしました。

BEYOND2026公式サイト(https://www.beyondtaliki.info/)

BEYOND2026チケットサイト(https://eventregist.com/e/I3FpjXBQlAPW)

本年度で開催10回目となる「BEYOND2026」は、起業家、企業、行政、投資家、NPO、学生など、全国からあらゆるセクターが京都に集結し、私たちが享受する「日常」という脆く尊い土台をいかに産業全体で守り、持続させていくべきかを問い直します。

■ BEYONDについて

「BEYOND」は、社会起業家をはじめとした社会課題解決プレイヤーのためのソーシャルカンファレンスです。2018年からスタートし、これまでに9回開催、累計延べ3600名以上が参加してきました。

BEYONDの特徴は、「社会課題解決を志す人を全力で応援する場」であること。

現場で挑戦するプロフェッショナルの声や問いを起点に、事業成長に必要なリソースと、多様な知や視点が交差する時間をつくります。

ここは、誰かが正解を教える場ではありません。起業家、企業、行政、投資家、NPO、学生など、セクターや世代を越えた参加者が集い、“支援する／される”の関係を超えて、共に考え、共に育てていく。

社会を少しでも良くしたいと願うすべての人にひらかれた、出会いと共創の場です。

※昨年開催のBEYOND2025 レポート・実績

【前編】BEYOND2025「再分配のはじまり」を開催しました！(https://taliki.org/archives/8541)

■ BEYOND2026 コンセプト

平和は、磨き上げられた窓ガラスに似ています。

丹念に磨かれるほど透明になり、私たちはその存在を忘れていく。

冷たい風を遮り、安全な日常を守ってくれていることにも気づかないまま。

そして、当たり前だった日常が足元から揺らぎ、社会の機能が停止したとき、そのガラスが割れたとき、はじめて知るのです。

自分たちがどれほど脆く尊いものに守られていたかを。

では、誰がその見えない窓を磨き続けていたのでしょうか。

成長が叫ばれ、パーパスが語られ、市場が利益を祝うその裏側で。

社会の片隅で泥まみれになりながら、理不尽な分断や孤立を食い止め「日常」というガラスが割れないよう支え続けている人たちがいます。私たちが享受する豊かさは、彼らの果てしない献身とリスクの上に、辛うじて立っているものです。

経済の繁栄は、平和という絶対的な前提条件によって成り立ちます。

では、平和は誰が担うのか？

BEYOND2026では、その問いに確かに向き合います。

＜コンセプト背景＞

2018年に始動した「BEYOND」は、これまで社会課題解決を志すプレイヤーの交差点として機能してきました。

昨今の不安定な情勢下においてもわかるように、私たちが当然のように追い求める「経済成長」や「イノベーション」は、すべて“平和”という平穏な土台の上にのみ成立しています。しかし、その土台を維持するために現場で汗を流す人々の存在や、彼らが背負うリスクやコストは、市場経済の論理の中ではしばしば不可視化されてきました。

BEYOND2026では、この「平和」を単なる概念ではなく、社会のインフラとして捉え直します。社会起業家をはじめとした見えない窓を磨き続けてきた人々の声を起点に、これからの社会において「平和を守る」とはどういうことかを、社会起業家、投資家、企業、行政、NPO、学生など多様なセクターが共に学び、体感し、そのために必要なリソースや連帯の形を考える2日間となります。

※本イベントは、「持続可能な開発目標（SDGs）」の「平和（目標16）」を起点に、複数のターゲットを横断的に捉えるものです。

■ 開催概要

日程： 2026年10月30日（金）・31日（土）

場所： 京都リサーチパーク4号館

対象：社会起業家、投資家、民間企業、行政、学生など社会課題解決に関心のある方

参加費：社会起業家 無料、学生2,000円、社会人5,000円、交流会4,000円

※社会起業家：社会課題を解決する事業を行っている法人（営利・非営利問わず）の経営者又は CxO（執行役員等における経営、財務等の機能ごとの最高責任者）

＜限定早割チケット販売中＞

各種通常価格の60%OFFとなる早割チケットを販売中です（無料の社会起業家チケットを除く）。数に限りがありますのでお早めにお申し込みいただき、ぜひお得にご参加ください。

※本割引はイベント参加のみに適用され、交流会費用には適用されません。

※本割引は予告なく終了する場合がございます。

公式サイト： https://beyondtaliki.info/(https://beyondtaliki.info/)

※未定のイベント詳細や最新情報は決まり次第公式サイトに掲載予定です。

■ ゲスト紹介（一部）

（社名50音順）

海士町関係人口経営特命官／一般社団法人namikaze communities代表理事 青山 達哉 氏

The HEADLINE編集長 石田 健 氏

ジャーナリスト/ 株式会社8bitNews CCO 構 二葵 氏

リンクルージョン株式会社 代表取締役 黒柳 英哲 氏

※その他のゲストは公式Webサイトにて随時発表いたします。

■ コンテンツ紹介（一部・予定）

トークセッション

平和と経済の不可分性や、ビジネスで担うべき役割、今「平和」とどう向き合うかを考える、豪華ゲストによる対話

ピッチ

最前線で「見えない窓」を磨き続ける社会起業家たちによる熱きピッチ

VC scramble

社会起業家がVCキャピタリストに事業相談や資金調達の相談ができる壁打ち企画

ワークショップ

提示された「問い」の核心へ深く潜り、自分自身の明日からのアクションを導き出すワークショップ

ブース

社会起業家、NPO、企業、行政などの社会課題解決プレイヤーたちの事業やビジョンに触れ、新たな学びと出会いを生み出す出展ブース

ネットワーキング

セクターを越えた新たな連帯の創出

■ プレイベント全国行脚 実施

BEYOND2026の開催に向け、その序章となるプレイベントを全国7ヶ所で開催いたします。それに伴い初回の東京プレイベントについて詳細を公開いたしました。

プレイベントでは、トークセッション、ピッチ、交流会などを通じて、イベント当日に向けたインプットと出会いを創出し、全国各地からBEYOND2026を盛り上げていきます。

＜開催場所・日程＞

東京：2026年8月7日（金）17:00~20:20 ＠SENQ霞が関

★プレイベント東京 コンテンツ内容

・トークセッション「経済安全保障の『死角』を埋める投資 ── 17の重点分野から問う、インパクト投資の立ち位置とは」

・社会起業家ピッチ

・VCリバースピッチ

・交流会

★詳細・お申し込みはこちら

https://eventregist.com/e/D7cXwszdmCOh

※以下の予定は変更になる可能性があります。

島根県海士町：2026年8月28日（金）

仙台：2026年9月5日（土）

大阪：2026年9月24日（木）

岡山：2026年9月28日（月）

福岡：2026年9月上旬（予定）

京都：2026年10月上旬（予定）

＜対象＞

社会起業家、投資家、民間企業、行政、学生など



＜参加費＞

無料

未定のイベント詳細については、後日公式WebサイトおよびSNSにて発表いたします。

BEYOND2026公式サイト(https://www.beyondtaliki.info/)

BEYOND2026公式X(https://x.com/beyondkyoto)

■ BEYOND2026参加者限定 お得な宿泊プラン

BEYOND2026が開催される秋シーズンは特に宿泊施設の需要が高まる期間です。

そこで、より多くの方にご参加いただきやすくするため、JTBとの連携により、BEYOND2026参加者限定のお得な宿泊プランをご用意いたします。

通常、この時期の同エリアのビジネスホテルは、宿泊日の3カ月前でも空室がない場合も想定されます。

本プランにてご予約いただくと、「ホテルが取れない」といった問題を解決するだけでなく、直近で同等条件の宿泊を手配する場合と比較して、おおよそ1室あたり数千円～1万円以上お得になります。

ご提供の部屋数には限りがございますので、ぜひBEYONDの早割チケットと合わせてお早めに宿泊場所をご予約ください。

宿泊プランは近日公開予定です。

https://link-kpjt.com/contents/beyond2026/

販売開始のお知らせをご希望の方は、下記フォームにご登録をお願いいたします。

【販売開始のお知らせをご希望の方へ】 BEYOND2026参加者限定 お得な宿泊プランのご案内 - フォームに記入する(https://forms.office.com/r/Kq82MPfnhU)

■ BEYOND実行委員会による連携強化

2018年からtaliki主催により始まった本カンファレンスは、昨年度に初めて京都市、京都リサーチパーク株式会社との3機関による実行委員会を組成しました。

京都の地から、社会課題解決のためのさらなる連携とインパクトを生み出すため、本年度もBEYOND実行委員会として連携いたします。

BEYOND2026が日本や世界の社会課題解決につながる機会の一端となれるよう、各機関の役割や強みを活かしてエコシステムを形成してまいります。

※実行委員会組成の背景は昨年度のプレスリリースをご覧ください。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000023.000036295.html

【株式会社taliki】

誰もが「生まれてきてよかった」と思える世界を目指し、社会課題が解決する仕組みづくりを行う。社会課題解決事業の立ち上げをサポートするインキュベーション事業、上場企業とソーシャルベンチャーを繋げるオープンイノベーション事業、インパクト拡大を目指すソーシャルベンチャーへの投資事業、社会起業家のこだわりを発信するメディア事業等を手がける。これまで、450事業以上の社会起業家の育成に伴走してきたtalikiのナレッジ・ノウハウを活用し、ビジネス構築の知識、起業家コミュニティの形成、起業家のメンタルケアも含めたワークショップの開催など、事業化までの環境づくりをプロデュースしている。

社名：株式会社taliki

設立：2017年11月29日

事業：インキュベーション事業 / オープンイノベーション事業 / 投資事業 / シンクタンク事業

代表取締役：中村多伽

Webサイト：https://www.taliki.co.jp/

【京都市】

【京都リサーチパーク株式会社】

全国初の民間運営によるサイエンスパークとして1989年に開設。京都府・京都市の産業支援機関などを含めて510組織・6,000人が集積。オフィス・ラボ賃貸、貸会議室に加え、起業家育成、オープンイノベーション支援、セミナー・交流イベント開催など、新ビジネス・新産業創出に繋がる様々な活動を実施。「ここで、創発。～Paving for New Tomorrow～」をブランドスローガンとして、イノベーションを起こそうとする世界中の方々に、魅力的な交流の舞台、事業環境を提供することを通じて、世界を変える新たな事業が生まれることに貢献します。

社名：京都リサーチパーク株式会社

設立：1999年7月1日（創業1989年10月1日）

事業概要：リサーチパークの開発・運営

代表取締役：浅野貢男

Webサイト：https://www.krp.co.jp/