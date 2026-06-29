737頭の「推し猫」たち、それぞれの魅力を商品化！22,000パターンのグッズ展開を実現

株式会社フォーカス

オリジナルウェアの販売・製作を手がける株式会社フォーカス（本社：山梨県甲斐市、代表取締役：常松憲太）は、全国で猫カフェを運営する株式会社MOFF（本社：茨城県石岡市、代表取締役：矢口宗平）と連携し、推し猫とのつながりを日常の中でも楽しめる新たなECサイト「MOFF公式オンラインショップ」を6月29日より開始いたしました。

本事業では、全国のCat Cafe MOFFで出会える猫たち737頭の魅力を反映したデザインを作成し、Tシャツやトートバッグなど30アイテムとの組み合わせにより22,000パターンを超えるオリジナルグッズ展開を実現します。フォーカスは、ECサイトの構築やデザイン作成をはじめ、サイト運営、商品生産・代金決済などの分野を担当します。

■ 737頭の猫たち、それぞれの魅力を商品に

●MOFF公式オンラインショップ < https://shop.moff-moff.jp/ >株式会社MOFF 代表取締役 矢口宗平（左）／株式会社フォーカス 代表取締役 常松憲太（右）

本事業では、全国の店舗で出会える737頭の猫たちそれぞれのプロフィールページを設け、一頭一頭の個性を反映した商品を展開しております。一般的なグッズ展開では、人気キャラクターやブランド自体をテーマに商品化されることが多くありますが、今回の取り組みでは全ての猫たちを主役にした商品づくりに取り組みました。

眠そうな表情やキリッとした表情、楽しく遊んでいる姿など、猫たちが見せるさまざまな魅力をデザインに落とし込むことで、お客様が店舗以外の場所にいるときでも、好きな猫と「一緒にいられる時間」を感じていただけることを目指しました。

■ オリジナルグッズを通じた新たな体験づくりへ

猫たちのプロフィールページ猫一頭一頭を主役にした様々な商品展開

フォーカスはこれまで、オリジナルウェア制作サービス「CLAT-JAPAN（クラティージャパン）」を通じて、文化祭やスポーツ大会、地域イベントや店舗のユニフォームなど、人が集う時間や思い出をより豊かなものにする価値提供を行ってきました。

今回の取り組みは、その価値提供をチームや団体だけでなく、個人の「好き」や「会いたい」という気持ちへ広げる新たな挑戦でもあります。MOFFには、それぞれの猫たちを応援するファンの方々がいます。店舗で過ごした時間や思い出をグッズという形で日常へ持ち出すことで、お客様が店舗以外の場所にいるときでも、好きな猫たちとのつながりを身近に感じられる体験の提供を目指しています。

■ 22,000パターンの商品展開を支える新たな制作体制

737頭の猫たちそれぞれの商品化を行う上で、ただ大量のデザインを作成するのではなく、それぞれの猫を応援するファンの方々に向けて、その猫ならではの魅力をどのように表現するかが今回の大きなテーマでした。

実現のために、全国31店舗にまたがる全ての猫の写真を撮影した上で、一頭一頭の特徴を分析してデザインへと反映させています。737頭全てを対象とする本事業では、従来の制作フローだけでは対応が難しいため、長年培ってきたデザイン作製ノウハウに加え、生成AIによる最新技術も活用しながら制作体制そのものを再構築しました。その結果、多数の個別デザイン作製と品質を両立させ、737頭の猫たちとTシャツやパーカーのほかにも、トートバッグやブランケットなど30商品を掛け合わせた22,000パターンを超えるグッズ展開につながっています。

■ 自社機能を活用した共同事業への挑戦

フォーカスはこれまで「CLAT-JAPAN」を通じて、EC運営やデザイン作成、商品生産に関するノウハウを蓄積してきました。本事業では、ECサイトの構築から商品企画・デザイン作成・販売運営・商品生産まで幅広い領域を担当しており、それらの機能や仕組みをMOFFが持つ魅力的なコンテンツへ活用しています。

フォーカスにおいて、自社以外の保有するコンテンツを対象として、企画から販売運営までを担う取り組みは新たな試みです。両社が役割を分担しながら、それぞれの強みを生かした事業づくりを進めています。

■ 今後の展望

年内には商品ラインナップを30から100アイテムへと拡充するほか、お客様が推し猫の好きな表情を選びながら、世界に一つだけのオリジナルアイテムを制作できる仕組みづくりも視野に入れています。また、猫カフェ「Cat Cafe MOFF」で暮らす猫たちだけでなく、今後はより多くのどうぶつたちへと展開を広げながら、お客様と「推し」とのつながりをより身近に感じられるサービスへ発展させていく予定です。

本事業は、フォーカスにとっても培ってきたノウハウや生産体制の新たな可能性を感じる取り組みとなりました。今後もMOFFと共に事業を発展させながら、商品やサービスの幅を広げ、新たな価値創出に挑戦してまいります。

■ 両社代表コメント

株式会社MOFF 代表取締役 矢口宗平

日頃よりMOFFの各店舗に足を運び、たくさんの猫たちを温かく見守ってくださるファンの皆様に、心より感謝申し上げます。当社の「Cat Cafe MOFF」には、現在約740頭の個性豊かな猫たちが暮らしています。かねてよりお客様から「あの子のグッズが欲しい」という熱いご要望を多くいただいており、皆様のお声にお応えできる体制が整いました。フォーカス様の見事なデザイン力とオンデマンド生産技術により、全ての猫たちが主役となる素晴らしいプロジェクトが実現いたしました。

株式会社MOFF 代表取締役 矢口宗平

このサービスを通じて、お店の中だけでなく、ご自宅や日常のあらゆるシーンでも猫たちとのつながりを感じていただき、より笑顔溢れる毎日を過ごしていただければ幸いです。

今回は猫グッズからのスタートとなりますが、今後はこの取り組みをMOFFで暮らす様々などうぶつたちへと広げていき、より多くのお客様に特別な体験を届けてまいりたいと考えております。

株式会社フォーカス 代表取締役 常松憲太

今回のプロジェクトは、MOFF様から「約740頭全ての猫たちを主役にしたい」という熱い想いを伺ったところからスタートいたしました。一部の人気のある猫だけではなく、一頭一頭にファンの方々がいて、それぞれの魅力をどうにか形にしたいと聞き、ぜひご一緒したいと感じたのを覚えております。

株式会社フォーカス 代表取締役 常松憲太

本プロジェクトは、私たちにとっても初めての挑戦でした。両社で役割を定めながら、商品企画やサイトの設計では何度も意見を交わし、少しずつ形にしてきました。その過程で、CLAT-JAPANを通じて培ってきたデザイン作成や多品種・小ロット展開のノウハウが、「推し活」という新しい分野でも価値を発揮できることは大きな発見でした。

今回のリリースはゴールではなく、新たなスタートだと考えています。今回のプロジェクトを通じて、私たち自身もまだ多くの可能性があることを実感しました。商品やサービスの幅はもちろん、提供できる価値もこれからさらに広げていけると考えています。私たち自身が大きな可能性を感じている取り組みだからこそ、今後もMOFF様とともに挑戦を続け、事業を育てていきたいと思います。

【株式会社MOFFについて】

株式会社MOFFは、「どうぶつと人間が笑顔で幸せに暮らせる社会の実現」を理念に掲げ、アニマルエデュテインメント事業を多角的に展開しています。 全国のショッピングモールを中心に猫カフェ「Cat Cafe MOFF」やアニマルカフェを展開するほか、自治体と連携した水族館などの大型施設を運営するPPP/PFI事業（公民連携事業）にも取り組んでいます。 どうぶつとのふれあいを通じて、人々に癒やしや感動をお届けするとともに、命の大切さを学ぶ機会を提供し、どうぶつと人間が優しく共生できる社会づくりを目指しています。

<主要運営ブランド>

Cat Cafe MOFF / 猫カフェ コックンの別荘：全国展開に加え、ハワイに3店舗を構える猫カフェ

Moff animal world / Moff animal cafe：体験型屋内動物園・アニマルカフェ

カワスイ 川崎水族館：最先端技術を駆使した都市型水族館

カワスイスクール：生きる力を育む、日本初の水族館内スクール

霞ケ浦どうぶつとみんなのいえ：地域と繋がる共生体験施設（2026年日本建築学会賞、第39回茨城建築文化賞「知事賞」受賞）

スマートアクアリウム静岡：暮らしに寄り添うスタイリッシュな水族館

Dog Cafe MOFF：愛らしい犬たちと特別なひとときを過ごせる、7月オープン予定の犬カフェ

<会社概要＞

企業名 ：株式会社MOFF

本社所在地 ：〒315-0005 茨城県石岡市鹿の子2-3-22

代表取締役 ：矢口 宗平

設立 ：2014年1月

事業内容 ：アニマルカフェ、猫カフェ、水族館や大型動物施設の運営

企業HP ：https://moff-moff.jp/

【株式会社フォーカスについて】

株式会社フォーカスは2009年に設立され、当初はBtoB向けのグッズ販売を中心に事業を展開していました。お客様から寄せられる多くの感謝の声を通じて、商品そのものではなく、その先にある「人が集い、時間を共有する体験」にこそ価値があると気づき、現在のオリジナルウェア事業へ特化しました。

現在はオリジナルウェア制作サービス「CLAT-JAPAN（クラティージャパン）」を展開し、学生から企業まで幅広いお客様にご利用いただいています。今後も、お客様の大切な集う時間を彩るサービスの提供を通じて、新たな価値創出に取り組んでまいります。

＜会社概要＞

企業名 ：株式会社フォーカス

本社所在地 ：山梨県甲斐市篠原984-1

代表取締役 ：常松 憲太

設立 ：2009年5月14日

売上高 ：約37億3,500万円（2025年度12月期）

従業員数 ：68名（2026年4月末時点）

企業HP ：https://corp.forcus.co.jp/

●CLAT-JAPAN < https://www.forcus.co.jp/ >

●MOFF公式オンラインショップ < https://shop.moff-moff.jp/ >