【NTTSportict】ジェリービーンズグループのスポーツDXサービス「STADIUM AI」に技術基盤を提供

株式会社NTTSportict

AIカメラを活用したスポーツ映像配信およびスポーツDXソリューションを展開する株式会社NTTSportict（本社：大阪府大阪市、代表取締役：中村 正敏、以下「NTTSportict」）は、株式会社ジェリービーンズグループ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：宮崎 明、以下「ジェリービーンズグループ」）との業務提携に基づき、同グループが本格展開を開始するスポーツDXソリューションサービス「STADIUM AI（JELLY BEANS AI SOLUTION）」に対し、当社のAIスポーツ映像ソリューション「STADIUM TUBE」を技術基盤として提供を開始いたしました。

本事業において、NTTSportictは最先端の映像撮影・配信技術基盤を担い、ジェリービーンズグループの連結子会社である株式会社ジェリービーンズマーケティングラボ（運営主体）と強固に連携することで、地域スポーツやアマチュアスポーツ領域におけるDX推進を加速させてまいります。

■ 共同展開の背景と「STADIUM AI」の概要

近年、アマチュアスポーツや地域スポーツの領域では、「これまで映像化のハードルが高かった試合や大会を低コストで撮影・配信し、競技者・観戦者・地域・スポンサーをつなぎたい」というニーズが急速に拡大しています。

両社は2026年1月23日に公表した業務提携（※）以降、実証および準備を進めてまいりました。このたび、提供体制や収益モデルが整ったことから、ジェリービーンズグループのAI関連サービス群「JELLY BEANS AI SOLUTION」の中核として、サービスブランド「STADIUM AI」の本格展開にいたりました。

「STADIUM AI」は、NTTSportictが提供するAIスポーツ映像ソリューション「STADIUM TUBE」を基盤技術として採用しています。AIカメラによる無人撮影から、本格的なスポーツ映像の撮影・配信・分析までを、ジェリービーンズグループの営業網を通じて提供するサービスです。

※ジェリービーンズグループとの業務提携に関するプレスリリース：

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000280.000076870.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000280.000076870.html)

（参照）

⒈AIスポーツ映像ソリューション「STADIUM TUBE」詳細 https://nttsportict.co.jp/(https://nttsportict.co.jp/)

⒉「STADIUM AI」サービス開始に関するジェリービーンズグループによるプレスリリース：

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000133.000069992.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000133.000069992.html)

【ジェリービーンズグループによる「STADIUM AI」が提供する主な機能・特長】

無人で本格映像・自動配信： AIが自動でカメラワークや編集を行い、カメラマン不要でアーカイブおよびライブ配信に対応します。

パノラマ記録・遠隔操作： 逆サイドの動きも同時に記録し、PCから遠隔で撮影を開始できるため、常設運用でも施設側の負担を最小化します。

多彩な競技と対象： サッカー、バスケットボール、野球、バレーボールをはじめとする16競技に対応し、スポーツチーム、大会・競技団体、スポーツ施設、行政・自治体へ導入を図ります。

■ 協業の座組みとビジネスモデル（OEM展開）

本事業は、NTTSportictの技術力と、ジェリービーンズグループのビジネス推進力を掛け合わせたOEMモデルとして展開いたします。

収益モデルとしては、「機材導入・運用収益」「広告・スポンサーマッチング収益」「ソリューション横展開収益（運用代行・映像分析支援等）」「施設常設モデル収益」の4つの柱を構築し、持続可能でストック型のスポーツビジネスを展開してまいります。

NTTSportictの役割：映像撮影・動画配信におけるコア技術およびプラットフォーム基盤の提供・保守。

ジェリービーンズグループの役割：営業活動、ブランド構築、広告・スポンサーマッチング、メディアネットワークの開拓。

【株式会社NTTSportict 会社概要】

会社名： 株式会社NTTSportict（エヌティティスポルティクト）

所在地： 大阪府大阪市都島区東野田町4丁目15番82号

代表者： 代表取締役 中村 正敏

URL： https://nttsportict.co.jp/

【株式会社ジェリービーンズグループ 会社概要】

会社名： 株式会社ジェリービーンズグループ

所在地： 東京都中央区勝どき三丁目13番１号

代表者： 代表取締役社長 宮崎 明

URL： https://www.jelly-beans-group.co.jp/