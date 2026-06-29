『【製造業のデータ活用】なぜトレーサビリティとPSI管理はExcelから抜け出せないのか』というテーマのウェビナーを開催

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■ 製造業を取り巻く環境とデータ活用の重要性

原材料費やエネルギーコストの高騰、為替変動、サプライチェーンの不安定化など、製造業を取り巻く経営環境は大きく変化しています。





加えて、多品種少量生産や個別受注型ビジネスの拡大により、製品別・案件別でのきめ細かな採算把握や、サプライチェーン全体のリスク管理が、これまで以上に重要になっています。





経営判断のスピードと精度を高めるうえで、データを「見える化」するだけでなく、「つなぐ」「動かす」仕組みの構築が急務となっています。



■ なぜトレーサビリティとPSI管理はExcelから抜け出せないのか

品質管理やPSI管理では、BIを導入していてもExcelでの集計やシミュレーションが残り続けています。





その最大の理由は、品質・生産・販売・在庫などのデータがシステムごとに分断されており、必要な情報を横断的に参照・更新できないためです。





その結果、現場では不足する情報を補うためにExcelでの加工や管理が常態化しています。



■ Qlikの連想技術でトレーサビリティとPSI管理を高度化

本セミナーでは、Qlikの連想技術を活用し、部品・半製品・製品・出荷情報などシステム横断でデータをつなぐことで、トレーサビリティとPSI管理を高度化する方法をご紹介します。





Qlikの連想技術により、従来はシステムや部門ごとに分断されていたデータを自由にたどることができるようになります。品質問題発生時には影響範囲をリアルタイムに把握し、PSI管理では入力・シミュレーション・承認業務までを一つのプラットフォーム上で実現できます。





■ AI活用を支えるデータ基盤（Snowflake／Databricks）とデータサイエンスでさらなるビジネス価値の向上

また、AIによる需要予測や高度な分析を実現するためには、データ品質の確保が不可欠です。





ですが、マスタ情報の不整合やシステムごとに異なるコード体系、欠損・重複データなどの課題によって、AIや分析基盤を十分に活用できていない企業も少なくありません。





本セミナーでは、SnowflakeやDatabricksを活用し、AI活用の土台となるデータ品質基盤による価値向上、データサイエンスによる価値向上をご紹介します。



■ こんな方におすすめ

・製品別・案件別の採算を正確に把握したい経営企画・経理・事業管理部門の方

・部門間で数字が合わず、原因究明に時間を取られている方

・BIツール活用を進めているが、元データの整備に課題を感じている方

・Snowflake／Databricksを活用した分析データ基盤の構築を検討している情報システム部門の方





■主催・共催

株式会社オージス総研

株式会社アグニコンサルティング



■協力

マジセミ株式会社

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マジセミは、今後も「参加者の役に立つ」ウェビナーを開催していきます。



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