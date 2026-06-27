【店頭＆オンラインで同時販売】新規ビジュアルグッズが当たる！「幽☆遊☆白書WEBくじ第15弾～LIGHT′s NIGHT～」

株式会社ディ・テクノ

TVアニメ『幽☆遊☆白書』よりシリーズ第15弾となる、「幽☆遊☆白書WEBくじ第15弾～LIGHT's NIGHT～」が登場です！

新規ビジュアルを使用したグッズが「WEBくじ出張所」として全国の販売店舗と、オンラインくじサイト「WEBくじ」にて販売されます。

今回は夜の明かりで煌めく街にたたずむ、どこか懐かしい雰囲気の幽助、桑原、飛影、蔵馬のメインキャラクター4体の新規ビジュアルに加え、アニメ本編より様々なキャラクターの場面写や、キャラクターのイメージモチーフなどを使用したグッズも登場です。

夜の明かりのテーマに合わせ、台座が数色に光りインテリアとしてもオシャレにおけるライティングアクリルスタンドや、技名を昭和のレトロな看板風デザインに落とし込み実際に光る「看板風LEDキーホルダー」、新規ビジュアルや懐かしいイラストを大きく楽しめる「A3クリアポスター」、集めて並べたくなる「アクリルスタンド」、各編のよりキャラクターの魅力的な場面写を使用した、どのキャラが当たるかは開けてからのお楽しみな全33種からランダムで3枚セットになった「ランダムブロマイドセット」、その他ファンならコレクションしたくなる豪華グッズラインナップとなっております。

店頭限定ラストWIN賞ではプーちゃんクッションブランケットをご用意！

新規ビジュアルのグッズを手に入れるこの機会を、どうぞお見逃しなく。

■賞品ラインナップ

［A賞］ライティングアクリルスタンド (全2種)

［B賞］A3クリアポスター(全5種)

［C賞］アクリルスタンド(全4種)

［D賞］看板風LEDチャーム(全4種)

［E賞］わっかチャーム(全6種)

［F賞］大缶バッジ(全8種)

［G賞］ランダムブロマイドセット(全33種)

[オンライン限定購入特典]コースター(全8種)

一度に5枚購入するごとに必ず1枚ランダムでプレゼント

［オンライン限定ラストWIN賞］特大タペストリー(全4種)

BOXのくじを全て引き終えると必ずもらえる豪華特典

［店頭限定ラストWIN賞］プーちゃんクッションブランケット (全１種)

店頭でBOXの最後のくじを引くと必ずもらえる豪華特典

［モアチャン！］くじ購入枚数がそのまま応募数に。

くじを購入されたお客様の中から抽選で5名様に「アクリルパネル」をプレゼント。

店頭で購入された方はくじ半券のシリアルコードを使って応募いただけます。(全1種)

<全賞品画像>

※画像はイメージとなり、実物とは異なる場合があります。

■サービス詳細

・サービス名

「幽☆遊☆白書WEBくじ第15弾～LIGHT's NIGHT～」

・サービスサイトURL

https://web-kuji.jp/lotteries/yu-yu-hakusho_15th

・『WEBくじ出張所』販売店舗リスト

https://web-kuji.jp/lotteries/yu-yu-hakusho_15th/sale_stores

・WEBくじ公式X

https://x.com/web_kuji

・販売価格

くじ１枚：790円（税込） ※1注文につき最大78枚まで

送料：初回のみ 770円（税込）

※送料は1回目の注文のみ発生します。2回目以降の注文は送料無料です。

・販売期間

2026/6/27(土) 12:00 ～ 2026/8/6(木) 17:59

※販売期間は変更となる場合があります。

・支払い方法

クレジットカード・Vプリカ・キャリア決済・PayPay(ペイペイ)・メルペイ

・発送時期

2026年10月下旬～11月上旬

＜著作権表記＞

原作／冨樫義博「幽☆遊☆白書」（集英社「ジャンプコミックス」刊）

(C)Yoshihiro Togashi 1990年-1994年 (C)ぴえろ／集英社