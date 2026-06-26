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ポラスグループ 2025年3月期の決算を発表
ポラスグループは2026年6月26日、2026年3月期の決算発表を行いました。
2026年3月期は、インフレ傾向の継続や建設コストの高止まりに伴う住宅価格の上昇など、様々な要因を背景に、新設住宅着工戸数は減少し、厳しい市場となりました。
そのような状況においても、ポラスグループは、地域に根ざした価値創造に取り組み、事業を展開した結果、売上高は2,953億円、経常利益は200億円と増収増益となりました。
■決算短信はこちらからご覧ください
https://www.polus.co.jp/news/7d4b2b414afe4119cec48de5f257f0dcceb3242b.pdf
◆ポラスグループ ホームページ ： https://www.polus.co.jp/
◆ニュースリリース一覧 ： https://www.polus.co.jp/news/
本件に関するお問合わせ先
ポラスグループ
ポラス株式会社 コミュニケーション部広報課
TEL：048-989-9151
2026年3月期は、インフレ傾向の継続や建設コストの高止まりに伴う住宅価格の上昇など、様々な要因を背景に、新設住宅着工戸数は減少し、厳しい市場となりました。
そのような状況においても、ポラスグループは、地域に根ざした価値創造に取り組み、事業を展開した結果、売上高は2,953億円、経常利益は200億円と増収増益となりました。
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