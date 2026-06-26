【京都府北部Next CxO Entryプログラム：福知山公立大学×福知山市×宮津市×京都北都信用金庫×人材ニュース（地域の人事部）】産学官金連携により、都市部ビジネス人材を地域企業の「経営者候補」へ

京都府北部Next CxO Entryプログラム運営事務局（人材ニュース株式会社「地域の人事部」事業担当）

福知山公立大学、福知山市、宮津市、京都北都信用金庫、人材ニュース株式会社（経済産業省「地域の人事部」事業）で構成される地域連携プラットフォーム（以下、本プラットフォーム）は、都市部で働くビジネス人材を対象に、地域企業の事業承継や経営幹部候補を育成する実践型プログラムを開始します。大学の教育機能、自治体の地域政策、金融機関の企業ネットワークを組み合わせ、産学官金が連携して経営人材を育成する取り組みです。

本プログラムの舞台となる福知山市・宮津市は、いずれも京都府北部に位置する地域で、製造業・観光業・サービス業など多様な中小企業が集積しています。地域企業の事業承継や第二創業、新規事業創出を担う次世代経営人材の育成を目指し、兼業・副業を通じた経営参画やパラレルキャリア形成の機会を提供します。

詳細・説明会申込はこちら :https://www.next-cxo.net/

■背景：後継者不足が進む地域企業と、経営に挑戦したい都市部人材をつなぐ

全国の地域企業では、経営者の高齢化や後継者不足により、技術や雇用、地域に根ざした事業が次世代へ引き継がれないリスクが高まっています。一方、都市部のビジネス人材の中には、営業、企画、財務、マーケティング、DXなどの経験を、より経営に近い立場で活かしたいというニーズが増えています。また近年は、兼業・副業や越境学習を通じて新たなキャリアに挑戦したい、地域企業の経営参画や事業承継、スタートアップ・新規事業に関わりたいという関心も高まっています。

本プログラムは、こうした地域側の課題と都市部人材の志向を接続し、完全オンラインの大学エクステンション講座と、地域企業での有償・幹部インターンシップを一体的に運用することで、「学ぶ」「関わる」「挑戦する」までを一貫して支援する取り組みです。単なる地域活性化施策ではなく、都市部ビジネス人材が経営人材として成長し、地域企業の事業承継や経営革新、第二創業を担う人材へとステップアップするための実践型プログラムです。

■プログラム概要

1. 完全オンラインの大学エクステンション講座（8月29日～9月20日の土曜日・日曜日）

地域企業経営の基礎、事業承継の構造、財務・企業価値向上、買収による起業、地域金融機関との関わりなど、経営者候補として必要な視点を体系的に学びます。また、第三者承継やサーチファンド、第二創業、新規事業創出など、これからの経営キャリアに求められる知識も学びます。すべてオンラインで開講し、都市部で働く方でも本業と両立しやすい構成です。

2. 地域企業での有償・幹部インターンシップ（11月1日～1月29日）

講座修了後は、京都府北部（福知山市・宮津市）の地域企業の経営課題に実践的に関わる有償・幹部インターンシップに参加できます。

扱うテーマは、販路開拓・採用・業務改善・DX・財務・新規事業・組織づくりなど多岐にわたります。地域企業の経営課題に対し、経営者の右腕人材や次世代経営幹部候補として参画し、実践的な経営経験を積むことができます。

■修了後のキャリア支援

本プログラムでは、講座や幹部インターンシップの修了後も、参加者の志向や地域企業とのマッチング状況に応じて継続的なキャリア支援を行います。

【１.地域おこし協力隊サーチャー制度】

地域への移住や本格的な経営参画を希望する方に対しては、国の「地域おこし協力隊制度」等を活用した「地域おこし協力隊サーチャー制度」を通じて支援を行う予定です。

本制度では、地域企業の事業承継や第三者承継を目指す人材が、一定期間、報酬や活動支援を受けながら地域に定着し、経営課題解決や事業承継プロジェクトに取り組みます。さらに、サーチファンド型スキームも視野に入れながら、地域企業の経営者候補として新たな経営キャリアに挑戦する機会を提供します。

【２.地域経営人材（タレント）プールへの登録 → 「兼業・副業CxO（有償）」へ】

本プログラム応募者のうち継続的な活動を希望する方には、地域自治体と地域金融機関が連携して運営する「地域経営人材（タレント）プール」への登録機会を提供します。

登録者は、地域企業が抱える第二創業、生産性向上、DX推進、海外販路開拓、新規事業開発などの経営課題に対し、「兼業・副業CxO（有償）」として参画することが可能です。都市部で培った専門性を活かしながら、経営者の右腕人材や経営幹部候補として地域企業の成長に貢献できます。

オンライン説明会はこちら :https://www.next-cxo.net/

■参加するメリット

本プログラムでは、現職を続けながら段階的に地域企業の経営に関わることができます。オンライン講座で基礎を学び、副業として経営課題に取り組むことで、自身のスキルが地域企業でどのように活かせるかを実践的に確かめられます。

また、事業承継や右腕人材、サーチファンド型キャリアなど、都市部では得にくいキャリアの選択肢を検討できる点も特徴です。パラレルキャリアや越境学習の実践の場として活用できるほか、事業承継、第三者承継、サーチファンド型キャリア、地域企業での経営参画など、新たな経営キャリアの可能性に触れることができます。

■地域にもたらす価値

地域企業は外部人材の参画により、新たな視点や専門性を取り入れることができます。自治体は地域外人材との接点を広げ、関係人口の創出や地域共創の推進につなげることができます。金融機関は取引先企業の事業承継や経営改善、第二創業、新規事業支援を進める新たなアプローチを得られます。本プラットフォームは、大学・自治体・金融機関・中間支援組織が連携し、地域ぐるみで経営人材を育成する体制を整えています。

■今後の展望

本プログラムは、都市部で培われたビジネス経験と地域企業の経営課題を結び付け、地域の未来を担う経営人材を継続的に育成する仕組みをめざしています。

今後は、大学エクステンション講座の内容充実や受入企業の拡大に加え、自治体・金融機関との連携をさらに強化し、事業承継や経営力強化、人材育成を一体的に支援するモデルへと発展させていきます。将来的には、地域金融機関や自治体との連携をさらに広げ、地域企業の経営人材育成、第三者承継、第二創業、新規事業創出を支援する地域共創プラットフォームとして展開していくことを目指しています。

都市部で経験を積んだ人材が地域企業の経営に挑戦し、新たな価値を生み出す。その挑戦が地域産業や雇用の持続的な発展につながる――本プラットフォームは、そのような人材と地域がともに成長する好循環の実現を目指してまいります。

オンライン説明会に申し込む :https://www.next-cxo.net/

【募集・実施概要】

■対象

都市部で働くビジネスパーソン、地域企業の経営に関心のある方

■大学エクステンション講座【福知山公立大学『NEXT産業創造プログラム』】

期間：8月29日～9月20日の土曜日・日曜日

形式：完全オンライン

内容：地域企業経営、事業承継、財務、企業価値向上、継承（買収）による起業 ほか

定員：20名

■幹部インターンシップ【経済産業省「地域の人事部」事業】

期間：11月1日～1月29日

形式：兼業・副業型の有償インターンシップ

場所：京都府北部の地域企業

内容：地域企業の経営課題に対する実践的参画（販路開拓、DX、採用、業務改善など）

定員：10名

■応募方法

募集開始日・参加費・応募フォームは、福知山公立大学および本プラットフォームの公式ウェブサイトにて順次公開

※応募にあたっては、応募動機、地域企業で取り組みたいテーマ（小論文）などによる審査を予定しています。

【団体概要】

『京都府北部Next CxO Entryプログラム』地域連携プラットフォーム

公式サイト：https://www.next-cxo.net

■福知山公立大学

所在地：京都府福知山市字堀3370

公式サイト：https://www.fukuchiyama.ac.jp

■福知山市

所在地：京都府福知山市字内記13-1（福知山市役所）

公式サイト：https://www.city.fukuchiyama.lg.jp

■宮津市

所在地：京都府宮津市字柳縄手345-1（宮津市役所）

公式サイト：https://www.city.miyazu.kyoto.jp

■京都北都信用金庫

所在地：京都府宮津市字鶴賀2054-1

公式サイト：https://www.hokuto-shinkin.co.jp

■人材ニュース株式会社（プラットフォーム運営事務局）

所在地：奈良県橿原市中曽司町351番地の2

公式サイト：https://www.jinzainews.jp