オフグリッドラボ、全国5エリアに拠点を開設

株式会社ファイバーゲート

再生可能エネルギー事業を展開する株式会社オフグリッドラボ（本社：東京都港区、代表取締役社長：猪又 將哲、以下 「オフグリッドラボ」）は、事業拡大および地方エリアにおけるサポート体制の強化を目的として、親会社である株式会社ファイバーゲート（本社：北海道札幌市、代表取締役社長執行役員：猪又 將哲、東証スタンダード・札証：9450、以下「ファイバーゲート」）の全国5拠点（札幌、仙台、名古屋、大阪、福岡）に同居する形で、営業所を2026年７月１日に開設することをお知らせいたします。

■拠点拡大の背景と目的

オフグリッドラボは、低圧一括受電サービス「SOLERIO」や高圧電力サービス「コスパワ」など、再生可能エネルギー事業に関するサービスを幅広く展開しております。近年、企業や自治体における脱炭素（カーボンニュートラル）への取り組みや、電力コスト最適化へのニーズが全国的に高まっていることから、地方エリアにおけるサービス展開を加速させるべく、全国に強固な営業・サポート網を持つ親会社ファイバーゲートの各拠点（札幌・仙台・名古屋・大阪・福岡）内にオフグリッドラボの窓口を新設することといたしました。

ファイバーゲートは、2026年1月に新スローガン「Lead The 'Telecomenergy' ～通信とエネルギーで未来の価値を創造する～」を策定し、通信インフラと再生可能エネルギーを融合した持続可能な次世代インフラの普及を目指しております。

今回の窓口開設により、ファイバーゲートが長年培ってきた通信事業の基盤や地域ネットワークとのシナジーを最大限に活用し、グループ全体が掲げるスローガンのもと、全国各エリアに対する迅速な提案・サポート体制を強化してまいります。

■新拠点の概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/6908/table/74_1_623bfcee99bb50d0c7bc7065c806b962.jpg?v=202606260651 ]

※各拠点の住所は、ファイバーゲートの既存拠点と同住所となります。

※業務開始日：2026年7月1日

■株式会社ファイバーゲート【英語表記：Fibergate Inc.】

代表者：代表取締役社長執行役員 猪又 將哲

本社：〒060-0061 北海道札幌市中央区南1条西8丁目10-3

設立：2000年9月

証券コード：9450（東証スタンダード/札証）

電気通信事業者 登録番号:第358号

事業内容：ホームユース事業、ビジネスユース事業、再生可能エネルギー（電力）事業、不動産事業、その他事業（WEBコンテンツサービスの提供等）

URL：https://www.fibergate.co.jp/

■株式会社オフグリッドラボ【英語表記：OffGrid-Lab Inc.】

代表者：代表取締役社長 猪又 將哲

所在地：〒105-0012 東京都港区芝大門２丁目10番12号

設立：2021年7月

事業内容：ファイバーゲートのグループ会社として再生可能エネルギー事業を展開。

URL：https://offgrid-lab.co.jp/