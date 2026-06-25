【TIFFANY & CO.】ゼンデイヤが映画『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』のプレミアにティファニーを纏い登場

ティファニー・アンド・カンパニー・ジャパン・インク

ティファニーは、2026年6月23日（現地時間）にイタリア・ローマで開催された映画『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』のプレミアに、ゼンデイヤがエルサ・ペレッティ(TM) スネーク ピアスと、バード オン ア ロック バイ ティファニー ウィングス リングを纏い、登場しました。

ゼンデイヤ (C)GETTY IMAGES

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Elsa Peretti(TM) Snake earrings in yellow goldBird on a Rock by Tiffany & Co. Wings wide ring in platinum with diamonds

@tiffanyandco #TiffanyAndCo

ティファニーについて

ティファニーは、1837年にチャールズ・ルイス・ティファニーがニューヨークで創業し、洗練された革新的なデザイン、精巧なクラフトマンシップ、そして卓越した創造性の代名詞としてその名を馳せるグローバル ラグジュアリー ジュエラーです。

ティファニー社とその子会社は、全世界で300店以上の店舗と14,000名を超える従業員を擁し、ジュエリー、ウォッチ、ラグジュアリーアクセサリーのデザインから製造、販売までを行っております。また3,000名を超える卓越した職人たちは、自社工場でダイヤモンドのカッティングやジュエリー製作に携わりながら、ティファニーが約束する最高品質へのコミットメントの実現に貢献しています。

ティファニーは、責任ある事業活動を行い、自然環境を維持し、多様性と包括性を優先し、事業を行う地域社会に良い影響を与えることを長年にわたり取り組んでいます。ティファニー社、およびティファニーのサステナビリティに対する取り組みの詳細については、tiffany.co.jpをご覧ください。