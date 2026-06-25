中島大嘉選手 完全移籍加入のお知らせ
このたび、北海道コンサドーレ札幌より期限付き移籍で加入しておりました中島大嘉選手が、完全移籍で加入することとなりましたのでお知らせいたします。
中島 大嘉 Taika NAKASHIMA
【移籍】
完全移籍
【ポジション】
FW
【生年月日】
2002年6月8日（24歳）
【出身地】
大阪府
【身長/体重】
188cm/88kg
【経歴】
アイリスFC住吉→RIP ACE SC U-15→国見高校→北海道コンサドーレ札幌→名古屋グランパス（期限付き移籍）→北海道コンサドーレ札幌→藤枝MYFC（育成型期限付き移籍）→水戸ホーリーホック（期限付き移籍）→北海道コンサドーレ札幌→ザスパ群馬（育成型期限付き移籍）→ザスパ群馬（期限付き移籍）→ザスパ群馬
【出場歴】
明治安田J2・J3百年構想：18試合/7得点
J1：37試合/2得点
J2：25試合/5得点
J3：4試合/0得点
リーグカップ：20試合/9得点
天皇杯：6試合/4得点
Jリーグ通算：66試合/7得点
【中島選手コメント】
「ケガで何もしてないのに愛してくれた半年間、勝ち負けの波が大きく、北関東ダービーで2連敗しても熱くともに戦ってくれた半年間、強く心に刻まれました。
ザスパ群馬はこんなところにいるチームじゃない。
必ずJ2に上がる。
そしてJ1で北関東を制する。
その先の世界も見れるポテンシャルがザスパにはあると思います。
ザスパ群馬全員で、みんなで狼煙をあげましょう。
全国の強い奴らを倒していくために、まずは来季J3で優勝しましょう。
草津節を日本中に響かせよう。
今、1番のモチベーションはザスパ群馬をみんなが誇れる、みんなが憧れるクラブにすること。
中島大嘉は、ザスパ群馬の価値を上げます。
胸を張ってエンブレムを付けれるように。
ユニフォーム買ってね～。
これからもよろしくお願いします！！！」