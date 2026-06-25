中島大嘉選手 完全移籍加入のお知らせ

株式会社ザスパ

このたび、北海道コンサドーレ札幌より期限付き移籍で加入しておりました中島大嘉選手が、完全移籍で加入することとなりましたのでお知らせいたします。

中島 大嘉 Taika NAKASHIMA

【移籍】

完全移籍

【ポジション】

FW

【生年月日】

2002年6月8日（24歳）

【出身地】

大阪府

【身長/体重】

188cm/88kg

【経歴】

アイリスFC住吉→RIP ACE SC U-15→国見高校→北海道コンサドーレ札幌→名古屋グランパス（期限付き移籍）→北海道コンサドーレ札幌→藤枝MYFC（育成型期限付き移籍）→水戸ホーリーホック（期限付き移籍）→北海道コンサドーレ札幌→ザスパ群馬（育成型期限付き移籍）→ザスパ群馬（期限付き移籍）→ザスパ群馬

【出場歴】

明治安田J2・J3百年構想：18試合/7得点

J1：37試合/2得点

J2：25試合/5得点

J3：4試合/0得点

リーグカップ：20試合/9得点

天皇杯：6試合/4得点

Jリーグ通算：66試合/7得点



【中島選手コメント】

「ケガで何もしてないのに愛してくれた半年間、勝ち負けの波が大きく、北関東ダービーで2連敗しても熱くともに戦ってくれた半年間、強く心に刻まれました。

ザスパ群馬はこんなところにいるチームじゃない。

必ずJ2に上がる。

そしてJ1で北関東を制する。

その先の世界も見れるポテンシャルがザスパにはあると思います。

ザスパ群馬全員で、みんなで狼煙をあげましょう。

全国の強い奴らを倒していくために、まずは来季J3で優勝しましょう。

草津節を日本中に響かせよう。

今、1番のモチベーションはザスパ群馬をみんなが誇れる、みんなが憧れるクラブにすること。

中島大嘉は、ザスパ群馬の価値を上げます。

胸を張ってエンブレムを付けれるように。

ユニフォーム買ってね～。

これからもよろしくお願いします！！！」