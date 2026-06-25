TCL、「VGP2026 SUMMER」にて特別賞4部門・金賞7部門を含む多数の賞を受賞

株式会社 TCL JAPAN ELECTRONICS

TCL JAPAN ELECTRONICS株式会社（本社：東京都中央区、以下TCL）は、国内最大級を誇るオーディオビジュアル機器の総合アワード「VGP2026 SUMMER」において、映像音響部会およびライフスタイル分科会で、特別賞4部門、金賞7部門を含む多数の賞を受賞しました。テレビやサウンドバーなど幅広い製品が高く評価され、TCLの映像・音響技術と製品力が専門家から高い評価を獲得しました。

TCL 2026年 VGP2026 SUMMER受賞モデル一覧

今回の受賞では、TCLの2026年テレビラインアップを象徴する「SQD-Mini LED」をはじめ、「WHVA 2.0 Ultra Panel」「Super Quantum Dot」などの独自映像技術が特別賞を受賞しました。また、スマートプロジェクター「PlayCube」はライフスタイル分科会において「ホームビジュアル大賞」を受賞したほか、4K液晶テレビ、プロジェクター、サウンドバー、ゲーミングモニターなど幅広い製品が各部門で受賞し、TCLの映像・音響・ライフスタイル領域における総合的な製品力が高く評価されました。

なかでも、映像音響部会において「審査員特別賞」を受賞した「SQD-Mini LED（X11L / C8L / C7L）」は、TCLの2026年テレビラインアップを象徴する中核技術です。Mini LEDによる緻密なバックライト制御とスーパー量子ドット技術による豊かな色彩表現を融合することで、高輝度・高コントラストかつ奥行きのある映像を実現。映画やスポーツ、ゲーム、動画配信など、さまざまなコンテンツを臨場感豊かに楽しめる視聴体験を提供します。

また、「WHVA 2.0 Ultra Panel」は、新しいカラーフィルター技術により高い色純度と優れた視野角特性を実現した液晶パネル技術として「開発賞」を受賞。「Super Quantum Dot」は、複雑な多層構造による優れた色再現性と高い発光効率を実現した量子ドット技術として評価され、「企画賞」を受賞しました。

■【映像音響部会 特別賞】

SQD-Mini LED TV特設ページ :https://www.tcl.com/jp/ja/tcl-with-kento-yamazaki-2026審査員特別賞

スーパー量子ドット技術(SQD-Mini LED)により、豊かで安定した色彩表現を実現した4K Mini LED液晶テレビシリーズとして高く評価。

開発賞

WHVA 2.0 Ultra Panelは、新しいカラーフィルター技術により、高い色純度と優れた視野角特性を実現した液晶パネル技術として高く評価。

企画賞

Super Quantum Dotは、複雑な多層構造により、優れた色再現性と高い発光効率を実現した量子ドット技術として高く評価。

■【映像音響部会 部門賞】

■【ライフスタイル分科会 特別賞】

- VGP2026 SUMMER 金賞受賞製品一覧- VGP2026 SUMMER 受賞製品一覧ホームビジュアル大賞

PlayCubeは、ルービックキューブに着想を得たデザインと、コンパクトなボディで高画質を実現したフルHDスマートプロジェクターとして評価。

■【ライフスタイル分科会 部門賞】

- VGP2026 SUMMER 金賞受賞製品一覧

「PlayCube」は、「VGP2026 SUMMER」において、ライフスタイル分科会の「ホームビジュアル大賞」を受賞しました。さらに、映像音響部会およびライフスタイル分科会の関連部門でも金賞を受賞し、独創的なデザイン、高い携帯性、映像品質を兼ね備えたスマートプロジェクターとして高く評価されました。

受賞理由として、ルービックキューブに着想を得たデザインと、小型ボディで高画質を実現したフルHDスマートプロジェクターである点が評価されています。

PlayCubeは、750 ISOルーメンの高輝度と0.33インチDMDチップを採用し、鮮明で美しい映像を実現。66Whバッテリーによる最大約3時間の連続使用や、90°の自由回転構造、オートフォーカス・自動台形補正などのスマート機能を搭載し、リビングや寝室、アウトドアなど、さまざまなシーンで快適な映像体験を提供します。

高画質、使いやすさ、優れたポータビリティを兼ね備えたPlayCubeは、日常のあらゆる空間で気軽に大画面映像を楽しめる、新しいポータブルプロジェクターのスタイルを提案します。

- VGP2026 SUMMER 受賞製品一覧

VGPについて

「VGP（Visual Grand Prix）」は、国内最大級を誇るオーディオビジュアル機器の総合アワードです。映像・音響機器をはじめ、ライフスタイル製品など幅広いカテゴリーを対象に、オーディオビジュアル専門誌・Webメディアの評論家や全国の有力販売店による厳正な審査を経て、優れた製品が選出されます。

VGP公式サイト :https://vgp.phileweb.com/株式会社TCL JAPAN ELECTRONICS

TCLは、160以上の国と地域で事業を展開するグローバルテクノロジーブランドとして、ディスプレイ技術やスマート家電分野において高い評価を獲得しています。特にMini LEDや量子ドット技術、独自ディスプレイ技術「NXTPAPER」など、先進的な技術開発を強みに、世界中のユーザーへ革新的な製品体験を提供しています。ユーザーが求める高画質・快適性・使いやすさを追求し続けることで、映像体験から生活家電まで、よりスマートで快適なライフスタイルの実現に貢献しています。常に新たな価値創造へ挑戦し続けるブランドとして、TCLはこれからも世界中のユーザーへ革新的な製品体験を届けてまいります。



●All rights of the technical, pictures, text and other content published in this press release are reserved. Contents are subject to changes without prior notice.