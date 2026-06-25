²ÆµÙ¤ß¤Ï¥àー¥ß¥ó¥Ð¥ìー¥Ñー¥¯¤Ç¤Ò¤ó¤ä¤êÂÎ¸³¡ª¡Ö¥àー¥ß¥óÃ«¤Ç¤ß¤º¤¢¤½¤Ó¡×¤¬¤è¤êËþµÊ¤Ç¤¤ë¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー¡¦¥°¥Ã¥º¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÈ¯É½
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥àー¥ß¥óÊª¸ì¡ÊËÜ¼Ò¡§ºë¶Ì¸©ÈÓÇ½»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ë¾·î ·é¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¥àー¥ß¥ó¥Ð¥ìー¥Ñー¥¯¡×¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯7·î3Æü¡Ê¶â¡Ë～9·î6Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢¥µ¥Þー¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥àー¥ß¥óÃ«¤Ç¤ß¤º¤¢¤½¤Ó¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£´ü´ÖÃæ¤ÏÊª¸ì¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÄÉÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー¤ä¤ß¤º¤¢¤½¤Ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£ ¡¡¤Þ¤¿Æ±´ü´Ö¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ëNPO Ë¡¿Í¥Ç¥£ー¥»¥ó¥È¥ïー¥¯¡¦¥é¥Üpresents¡Ö¤³¤É¤â±þ±ç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¡Ê4 ºÐ～¹â¹»À¸¤Î³§¤µ¤Þ¤òÂÐ¾Ý¤Ë1¥Çー¥Ñ¥¹¤ò500±ß¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Ë¤Ë´ØÏ¢¤·¡¢´ü´ÖÃæ¤´Íè±à¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Ø¡¢¡Ö¥È¥ó¥È¥¥¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2026¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÎä´¶¥¿¥ª¥ë¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£ ¡¡´ü´ÖÃæ¤Ï18ºÐ～22ºÐ¤ª¤è¤Ó³ØÀ¸¤Î³§¤µ¤Þ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¡ÖU22¥Ñ¥¹¡×¡ÊÅöÆüÈÎÇä²Á³Ê 4,300±ß¤Î1¥Çー¥Ñ¥¹¤¬Á°Çä¤ê¸ÂÄê¤Ç 2,200 ±ß¡Ë¤âÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£²ÆµÙ¤ß¤Î»×¤¤½Ðºî¤ê¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥àー¥ß¥ó¥Ð¥ìー¥Ñー¥¯¤Ø¤¼¤Ò¤ª¤Ç¤«¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¾ÜºÙ¡§https://metsa-hanno.com/news/information/46059/
▶¤Ò¤ó¤ä¤êÁÖ¤ä¤«¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー
¢¨²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ
¥ë¥Óー¤Î²¦ÍÍ¥íー¥¹¥È¥Óー¥Õ¥é¥¤¥¹¥Ü¥¦¥ë ¢£ÈÎÇä²Á³Ê¡§Ã±ÉÊ2,300±ß ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¥É¥ê¥ó¥¯¥»¥Ã¥È2,570±ß ¢£ÈÎÇä¾ì½ê¡§¥àー¥ß¥óÃ«¤Î¿©Æ²
¥àー¥ß¥óÃ«¤Î¥«¥Ã¥×¥½¥Õ¥È¡Ö¤Ê¤Ä¤Î¤Ò¤ó¤ä¤ê¥½ー¥À¡× ¢£ÈÎÇä²Á³Ê¡§650±ß ¢£ÈÎÇä¾ì½ê¡§¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¥Õー¥É
¥àー¥ß¥óÃ«¤Î¥«¥Ã¥×¥½¥Õ¥È¡Ö¥¹¥Ë¥Õ¤È¤ß¤Ä¤±¤¿¥Ö¥ëー¥Ù¥êー¥èー¥°¥ë¥È¡× ¢£ÈÎÇä²Á³Ê¡§650±ß ¢£ÈÎÇä¾ì½ê¡§¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¥Õー¥É
¥Ö¥ëー¤Ê¤´¤í¤Ã¤È¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¤Î¤«¤É¹ ¢£ÈÎÇä²Á³Ê¡§Ã±ÉÊ1,780±ß ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥É¥ê¥ó¥¯¥»¥Ã¥È2,000±ß ¢£ÈÎÇä¾ì½ê¡§¥ì¥Ã¥È¥¥¥é ¥é¥¦¥ó¥¸
¥Þ¥Þ¤Î¤ª¼êÀ½¥ê¥ó¥´¥ó¥Ù¥êー¥¸¥ã¥à¤È¥èー¥°¥ë¥È¤Î¤«¤É¹ ¢£ÈÎÇä²Á³Ê¡§Ã±ÉÊ1,780±ß ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥É¥ê¥ó¥¯¥»¥Ã¥È2,000±ß ¢£ÈÎÇä¾ì½ê¡§¥ì¥Ã¥È¥¥¥é ¥é¥¦¥ó¥¸
▶¡Ö¥àー¥ß¥óÃ«¤Ç¤ß¤º¤¢¤½¤Ó¡×¤¬¤è¤êËþµÊ¤Ç¤¤ë¿·¥°¥Ã¥º
¢¨²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ
¥¥Ã¥ºT¥·¥ã¥Ä¡Ê100¡¦150cm¡Ë¡¡¢£ÈÎÇä²Á³Ê¡§³Æ3,000±ß ¥«¥é¥Õ¥ë¥¼¥êー¡¡¢£ÈÎÇä²Á³Ê¡§900±ß ¥ì¥â¥ó¥Ñ¥¤¡¡¢£ÈÎÇä²Á³Ê¡§750±ß ¥Ë¥ç¥í¥Ë¥ç¥í¥¦¥©ー¥¿ー¥È¥¤¡¡¢£ÈÎÇä²Á³Ê¡§880±ß A5¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¡¢£ÈÎÇä²Á³Ê¡§385±ß ¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¡¡¢£ÈÎÇä²Á³Ê¡§300±ß ¢£ÈÎÇä¾ì½ê¡§¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤ÎÅ¹¡¦¥àー¥ß¥óÃ«¤ÎÇäÅ¹
¤Ó¤·¤çÇ¨¤ìÉ¬»ê¤Î¿·¥µ¥Þー¡¦¥·¥çー¡Ö²Æ¤Î¥â¥é¥ó¤È¥¹¥Îー¡õ¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¡×¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¼ê¾è¤ê¥µ¥¤¥º¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¬¿·ÅÐ¾ì¡ª ¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡¡¥â¥é¥ó¡ÊS¡Ë¡¡ ¢£ÈÎÇä²Á³Ê¡§2,500±ß ¢£ÈÎÇä¾ì½ê¡§¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤ÎÅ¹¡¦¥àー¥ß¥óÃ«¤ÎÇäÅ¹
▶¡Ö¤³¤É¤â±þ±ç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×º£Ç¯¤ÎÍè±à¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ÏÎä´¶¥ß¥Ë¥¿¥ª¥ë¡ª
¡¡2026Ç¯7·î3Æü¡Ê¶â¡Ë～9·î30Æü¡Ê¿å¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Î²Æ¤ÎÂÎ¸³¤ò±þ±ç¤¹¤ë¡Ö¤³¤É¤â±þ±ç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò¼Â»Ü¡£4 ºÐ～¹â¹»À¸¤Î³§¤µ¤Þ¤Ï1¥Çー¥Ñ¥¹¡ÊÄÌ¾ï²Á³Ê1,300±ß¡Ë¤¬500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£NPOË¡¿Í¥Ç¥£ー¥»¥ó¥È¥ïー¥¯¡¦¥é¥Ü¤Î¤³¤ÎÆÃÊÌ´ë²è¤Ë´ØÏ¢¤·¡¢¤´Íè±à¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ª»Ò¤µ¤Þ¡ÊÌ¤½¢³Ø»ù¤â´Þ¤à¡Ë¤Ø¡¢Æ±NPOË¡¿Í¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡Ö¥È¥ó¥È¥¥¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2026¡Ê³«ºÅ¾ì½ê¡§¥á¥Ã¥Ä¥¡¥Ó¥ì¥Ã¥¸¡Ë¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÎä´¶¥ß¥Ë¥¿¥ª¥ë¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£ ¢£ÇÛÉÛ´ü´Ö¡§2026Ç¯7·î3Æü¡Ê¶â¡Ë～8·î31Æü¡Ê·î¡Ë ¢£ÇÛÉÛ»þ´Ö¡§10:00～ ¢£ÇÛÉÛ¾ì½ê¡§¥àー¥ß¥ó¥Ð¥ìー¥Ñー¥¯ ¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤ÎÆþ¤ê¹¾¥¨¥ê¥¢ ¢¨¥àー¥ß¥ó¥Ð¥ìー¥Ñー¥¯¤´Íè±à¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Ì¤½¢³Ø»ù¤ò´Þ¤à¤ª»Ò¤µ¤Þ¤¬ÂÐ¾Ý¡¢¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ1Ëç¸Â¤ê¡£ ¢¨¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢ÇÛÉÛ½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯7·î26Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢8·î2Æü¡ÊÆü¡Ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò³«ºÅ¡ª
¡¡¤Þ¤¿¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¡¢¼«Á³¤ÎÁÇºà¤ò»È¤Ã¤¿¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¥á¥Ã¥Ä¥¡¥Ó¥ì¥Ã¥¸¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ºòÇ¯¹¥É¾¤À¤Ã¤¿ÃÝ¤È¤¦¤í¤¦¤Å¤¯¤ê¤Ë²Ã¤¨¡¢º£Ç¯¤ÏÈÓÇ½¤ÎÍõ¤ò»È¤Ã¤¿ÍõÀ÷¤áÂÎ¸³¤â¡ª ¡¡¼«Ê¬¤Çºî¤ë¤â¤Î¤Î¤Û¤«¡¢»²²Ã¼Ô¤ß¤ó¤Ê¤Çºî¤ëºîÉÊ¤Ï¡¢2026Ç¯10·î3Æü¡ÊÅÚ¡Ë4Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÆ±¤¸¤¯¥á¥Ã¥Ä¥¡¥Ó¥ì¥Ã¥¸¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë ¡Ö¥È¥ó¥È¥¥¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¤ËÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£ ¡¡¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¥È¥ó¥È¥¥¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Î¾ÜºÙÅù¤Ï¥È¥ó¥È¥¥ ¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Î¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤ÎÈ¯É½¤ò¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£²ÆµÙ¤ß¤Î»×¤¤½Ð¤Å¤¯¤ê¤Ë¡È¤Ò¤È¤ê¤Ç¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤â¡É¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
▶¤ªÆÀ¤Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¼Â»ÜÃæ¡£²Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò»×¤¤¤Ã¤¤ê³Ú¤·¤â¤¦¡ª
¢£ÂÐ¾Ý´ü´Ö¡§2026Ç¯7·î3Æü¡Ê¶â¡Ë～9·î30Æü¡Ê¿å¡Ë ¢£ÈÎÇä²Á³Ê¡§¤³¤É¤â¡Ê4ºÐ～¹â¹»À¸¡Ë500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨³ØÀ¸¾Ú¤ò³ÎÇ§¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹ ¢£¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¡§¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Á¥±¥Ã¥ÈµÚ¤Ó¡¢³Æ¼ï¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥É¤Ç¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ ¡Ú¥àー¥ß¥ó¥Ð¥ìー¥Ñー¥¯¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¡Ê¥¢¥½¥Ó¥åー¡ª¡Ë¡Û ¡¡https://www.asoview.com/channel/tickets/lf5lbhTO9i/ ¡Ú¥àー¥ß¥ó¥Ð¥ìー¥Ñー¥¯ ¥Á¥±¥Ã¥È¥Öー¥¹¡ÛÅöÆü¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä»þ´Ö 10:00～ÊÄ±à1»þ´ÖÁ°¤Þ¤Ç ¢£¡Ö¤³¤É¤â±þ±ç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¾ÜºÙ¡§https://metsa-hanno.com/event/45544/
¢£ÂÐ¾Ý´ü´Ö¡§2026Ç¯7·î3Æü¡Ê¶â¡Ë～9·î30Æü¡Ê¿å¡Ë ¢£ÂÐ¾Ý¡§18ºÐ～22ºÐ¡¡ ¢¨¿ÈÊ¬¾ÚÌÀ½ñ¤Î³ÎÇ§¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹ ¢£ÈÎÇä²Á³Ê¡§Á°Çä¸ÂÄê2,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë ¢¨¥àー¥ß¥ó¥Ð¥ìー¥Ñー¥¯¥Á¥±¥Ã¥È¥Öー¥¹¤Ç¤ÎÅöÆü·ô¤ÎÈÎÇä¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó ¢£¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¡§¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Á¥±¥Ã¥ÈµÚ¤Ó¡¢³Æ¼ï¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥É¤Ç¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ ¡Ú¥àー¥ß¥ó¥Ð¥ìー¥Ñー¥¯¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¡Ê¥¢¥½¥Ó¥åー¡ª¡Ë¡Û ¡¡https://www.asoview.com/channel/ticket/lf5lbhTO9i/ticket0000036277 ¢£¡ÖU22 ¥Ñ¥¹¡×¾ÜºÙ¡§https://metsa-hanno.com/event/45543/
¡ã¥àー¥ß¥ó¥Ð¥ìー¥Ñー¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä ¡¡¥àー¥ß¥ó¥Ð¥ìー¥Ñー¥¯¤Ï¡¢»Íµ¨ÀÞ¡¹¤ÎË¤«¤Ê¼«Á³´Ä¶¤äµ¨Àá¤´¤È¤Î¥Ç¥³¥ìー¥·¥ç¥ó±é½Ð¤«¤é¡¢¥àー¥ß¥ó¤ÎÊª¸ì¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¤Ç¤¹¡£¥àー¥ß¥ó°ì²È¤È¤½¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥Ö¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ä¥°¥êー¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¸¶ºî¤ÎÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ç¤¢¤ë¡ÖÊ¸³ØÀ¡×¤ä¡Ö¥¢ー¥ÈÀ¡×¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ ¡¡¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¸ì¤Ç¡Ö¿¹¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡Ö¥á¥Ã¥Ä¥¡¡×¤Ï¡¢Ë¤«¤Ê¼«Á³¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¸ÐÈÊ¤ÎËÌ²¤¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ëÂÎ¸³»ÜÀß¡£100¼ïÎà¤òÄ¶¤¨¤ëËÌ²¤¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¼è¤ê°·¤¤¤¬¤¢¤ëÍ¢Æþ»¨²ß¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥Þー¥±¥Ã¥È¥Ûー¥ë¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¦¥«¥Õ¥§¡¢µ¨Àá¤´¤È¤Î¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸Ð¤Ç¤Î¥Õ¥íー¥Æ¥£¥ó¥°¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥Üー¥È¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¡¢¼ÖÃæÇñ¤¬²ÄÇ½¤ÊRV¥Ñー¥¯¤Ê¤É¡Ö¼«Á³¡×¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ ¡ã¥àー¥ß¥óÊª¸ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä ¡¡¥àー¥ß¥óÊª¸ì¤Ï¡¢2013Ç¯11·î¤Ë¥àー¥ß¥ó¤ÎÊª¸ì¤ò¼çÂê¤È¤·¤¿¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯»ö¶È¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤òÌÜÅª¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥àー¥ß¥óÊª¸ì¤Ï¡¢¤³¤Î¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯»ö¶È¤òÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¥¢¥¸¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÅ¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤¿¥àー¥ß¥ó¥Ð¥ìー¥Ñー¥¯Æâ¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¥àー¥ß¥ó¤ÎÊª¸ì¤Ë´Ø¤¹¤ë³Æ¼ï¾¦ÉÊ¤ò´ë²è¡¢À©ºî¡¢ÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤âÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡¡¤Þ¤¿ÎÙÀÜ¤¹¤ëËÌ²¤¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ëÂÎ¸³»ÜÀß¡Ö¥á¥Ã¥Ä¥¡¥Ó¥ì¥Ã¥¸¡×¤â±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡¡https://www.moomin-monogatari.co.jp/ ¡ã¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¦¸ø¼°SNS¡ä ¡Ö¥á¥Ã¥Ä¥¡¡Ê¥á¥Ã¥Ä¥¡¥Ó¥ì¥Ã¥¸¡¦¥àー¥ß¥ó¥Ð¥ìー¥Ñー¥¯¡Ë¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://metsa-hanno.com/ ¡Ö¥á¥Ã¥Ä¥¡¥Ó¥ì¥Ã¥¸¡×¸ø¼°X¡§https://x.com/Metsa_Official ¡Ö¥àー¥ß¥ó¥Ð¥ìー¥Ñー¥¯¡×¸ø¼°X¡§ https://x.com/metsamvp_info ¡Ö¥á¥Ã¥Ä¥¡¥Ó¥ì¥Ã¥¸¡×¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/metsavillage/ ¡Ö¥àー¥ß¥ó¥Ð¥ìー¥Ñー¥¯¡×¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/moominvalleypark/