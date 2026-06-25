有限会社又一庵(所在地：静岡県磐田市見付)は、夏限定の人気和菓子「水きんつば」と新作「抹茶水きんつば」を発売いたします。やさしい甘さとつるんとした食感が魅力の「水きんつば」は、暑い季節に毎年ご好評をいただく夏の定番商品です。さらに今年は、抹茶の豊かな香りと上品な味わいを楽しめる「抹茶水きんつば」が新登場。見た目も涼やかな2種の水きんつばは、ご自宅でのおやつや夏の贈りものにもおすすめです。

公式サイト： https://www.mataichian.com/





水きんつば





■暑い夏にも食べやすい“夏のきんつば”を展開

又一庵では、代表銘菓であるきんつばを、夏場にも多くのお客様に楽しんでいただきたいという想いから、「水きんつば」を開発いたしました。

きんつば餡のまわりを葛で包むことで、つるりとのど越し良く召し上がれる仕立てとなっています。









■商品概要

暑い夏にも食べやすいよう、口あたりとのど越しを意識した涼菓です。葛と寒天の生地で包むことで、やわらかな食感とみずみずしさを楽しめます。





商品名 ： 水きんつば

価格 ： 324円(税込)

賞味期限： 60日

※アレルギー表示対象品目なし









■抹茶の風味を楽しめる「抹茶水きんつば」

抹茶水きんつばは、きんつば餡と抹茶の風味を合わせた夏限定商品です。涼やかな見た目とともに、夏場でも食べやすい味わいに仕上げています。





商品名 ： 抹茶水きんつば

価格 ： 345円(税込)

賞味期限： 60日

※アレルギー表示対象品目なし









■素材へのこだわり

小豆はきんつば作りのために選んだ大粒を、北海道十勝の契約農家さんから仕入れた、香り高さが特徴の品種「襟裳小豆(えりもしょうず)」のみを使用しています。皮が潰れずにパンパンに膨れるところまで丁寧に炊き上げます。小豆の粒はつやつやと輝き、小豆本来の上品な味わいに仕上がります。





素材へのこだわり





■創業明治4年「又一庵」について

「又一庵」は、明治4年(1871年)、東海道の宿場のひとつ、見附(現在の静岡県磐田市)で創業しました。又一庵は、創業以来、宿場町として栄えた歴史の街にふさわしいお菓子づくりの伝統を守り続け、150年以上の長きにわたって伝統を守り次世代に続く和スイーツの創造を追求してきました。現在は販売店舗6店舗の他、静岡県西部のお土産屋、駅やサービスエリアなどで、初代から受け継いだ手焼きの「きんつば」をはじめとする和菓子、洋菓子などを販売しています。





創業明治4年「又一庵」について





■販売概要

販売期間： 2026年6月1日(月)～2026年9月上旬予定

販売店舗： 又一庵全店

店舗情報： https://www.mataichian.com/shop/









■店舗概要

店舗名 ： 又一庵 総本店

所在地 ： 静岡県磐田市見付1767-4

営業時間 ： 9:00～18:30

公式サイト： https://www.mataichian.com/









■会社概要

会社名 ： 有限会社又一庵

所在地 ： 静岡県磐田市見付1767-4

事業内容： 和菓子製造・販売