インバウンドに喜ばれるホテル向けアイテム『マグネット・コルク　for　HOTEL ＆ INN』シリーズ発売

大洋株式会社

2026年6月24日、大洋株式会社（本社：大阪市中央区瓦屋町１丁目９-２０、代表取締役：山岸想生）は、ホテル・旅館業界向けの新企画「マグネット・コルク for HOTEL & INN」を発表し、専用カタログの配布を開始しました。大洋は、学校の掲示板や教材に使用するマグネットシート、コルクシートの製造・加工を行っています。この企画ではその技術を生かし、マグネット製DDカード（Don't Disturb、起こさないでください）やコルク製朝食券など、ホテルや旅館で使うアイテムを製作しました。インバウンドに人気の「和」を意識したデザインで、宿泊体験の価値の向上と、スタッフの負担軽減の両立を後押しします。全てカスタムオーダーが可能で、名入れやオリジナルデザインのオーダーにも対応します。

『マグネット・コルク for HOTEL & INN』公式ページ(https://www.taiyo-inc.com/hotel.html)

マグネット製DDカードコルク製朝食券

■企画の目的や背景

近年、ホテル・旅館業界では単なる宿泊の場としてだけではなく、お客様に特別な体験や思い出を提供するホテルや旅館が増えています。一方で、人手不足の深刻化や、外国人観光客の増加に伴う多言語・異文化対応の必要性などにより、スタッフの業務負担は増え続けています。

大洋では、長年培ってきたマグネットシートとコルクシートの加工技術を活かし、宿泊体験の価値を高め、スタッフの業務負担軽減に貢献できないかと考えました。そこで、浮世絵や和柄など、外国人観光客に人気のデザインを取り入れ、おもてなしの質は維持しつつ、口頭での対応の負担を軽減するコミュニケーションアイテムを取り揃えました。

■商品の詳細

マグネット製DDカード

客室ドアの外側に貼り、「起こさないでください」「清掃してください」「アメニティーを交換してください」などの要望を伝えるためのマグネットです。シンプルなデザインから浮世絵や和柄のデザインなど、全22種類をご用意。すべて日本語、英語、中国語、韓国語の四カ国語で表記しています。また、ロゴや名入れ、オリジナルデザインの製作も承ります。

コミュニケーションボード

大洋オリジナル製品「マグネットが付くホワイトボードシート（裏糊付）」や書き消しができる木製ボード「ナチュラルマーカーボード」は、優しさとぬくもりのあるコミュニケーションをサポートします。コルクボードには周辺マップや世界地図などの印刷もできます。オススメスポットの紹介やイベント情報など、口頭での個別対応の負担は減らしつつ、手触り感のある”会話”をつくります。

コルク製朝食券

従来は紙製が多い朝食券をコルク製にすることで、お客様の小さな感動を作ります。また、耐久性に優れた3mm厚のコルクシートを採用しており、繰り返し使えてゴミの削減につながります。サステナブルなおもてなしをサポートします。

コルクコースター

客室やレストランにあるコースターもちょっと特別に。だるまやおにぎりなど、外国人観光客に人気で、ついSNSで紹介したくなるようなデザインにしました。

■『マグネット・コルク for HOTEL & INN』に関するお問合せ先

会社概要

- 会社名：大洋株式会社- 担 当：代表取締役 山岸 想生- 電 話：06-6768-0623- メール：info@taiyo-inc.com- H P ：https://www.taiyo-inc.com/[表: https://prtimes.jp/data/corp/181441/table/3_1_1d9675e26aa52eefdf1bc4bb441d87d2.jpg?v=202606251151 ]