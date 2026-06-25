ラクナルStudioのAIバーチャルステージングがアップデート！追加クレジットなしで同じ部屋のステージングを再生成可能に。

ラストマイルワークス株式会社

ラストマイルワークス株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：小林 雄、以下「当社」）は、不動産業界に特化したAI画像編集ツール「ラクナルStudio」において、新機能である「AIバーチャルステージング再生成機能」の提供を開始しました。

本機能により、1クレジットで配置家具のインテリアスタイルや部屋用途を変更しながら、同じ部屋のバーチャルステージング画像を最大8枚生成できるようになります。あわせて、これまで1枚あたり最大5MBだったアップロード画像の容量上限を10MBに拡大することで、よりご利用いただきやすいようアップデートを行いました。

ラクナルStudio サービスページ： https://raknal.com/studio

ラクナル公式サイト： https://raknal.com/

■ 新機能「AIバーチャルステージング再生成機能」について

ラクナルStudioのAIバーチャルステージング（家具置き）は、空室の物件写真にAIが家具を配置し、入居後の生活をイメージしやすい画像を生成する機能です。

今回追加した「AIバーチャルステージング再生成機能」では、従来は1枚生成するごとに消費していたクレジットが、1クレジットで最大8枚まで生成できるようになりました。同じ部屋に対して家具のインテリアスタイルや部屋の用途を切り替えながら、1枚ごとにクレジットを消費することなく、納得のいくビジュアルを追求できます。

■ 今回のアップロードの利点

1. 画像品質によるクレジットの無駄遣いを防げる

生成された画像の仕上がりが意図に合わなかった場合でも、1クレジットの範囲内で再生成が可能です。「思った仕上がりにならず、クレジットを無駄に消費してしまう」という事態を防ぎます。

2. 複数のインテリアスタイル・用途パターンを1クレジットで再現できる

家具の種類を変えながら何度も再生成できるため、ナチュラル・モダンなどの複数のインテリアスタイルや、リビング・ベッドルームなどの部屋の用途パターンを、1クレジットで比較・検討できます。掲載写真の訴求力を高めるための選択肢が広がります。

3.容量が大きい物件写真もアップロード可能に

本機能の提供に合わせ、ラクナルStudioにアップロードできる画像の容量上限を従来の最大5MBから10MBへ拡大しました。より高解像度の物件写真をそのまま取り込み、AIで編集できるようになります。

■「ラクナルStudio」について

ラクナルStudioは、専門的な画像編集スキルがなくても物件写真をプロ品質に仕上げられる、不動産業界に特化したAI画像編集ツールです。不動産仲介における物件掲載画像の品質向上と、画像編集にかかる業務負担の軽減を実現します。

主な機能は以下のとおりです。

- AI自動レタッチ：スマートフォンで撮影した物件写真でも、AIが自動で最適なレタッチを施し、明るさ・色味・コントラストなどをプロレベルの仕上がりに調整します。- AIバーチャルステージング（家具置き）：空室の物件写真にAIが家具を配置し、入居後の生活をイメージしやすいバーチャルステージング画像を生成します。- AI家具消し：居住中の物件写真から、選択した範囲の家具や生活用品をAIが自然に除去します。空室のようなクリーンな状態の写真に変換します。- AI青空加工：曇天や雨天時に撮影した外観写真の空を、AIが自然な青空に置き換えます。物件の第一印象を大きく向上させます。- ラクナル受発注機能との連携：ラクナルの受発注機能とシームレスに連携できます。物件撮影からAI画像編集、その他売却サポートサービスの発注まで、単一のアカウントでワンストップで管理・運用が可能です。

ラクナルStudio サービスページ： https://raknal.com/studio

■「ラクナル」について

ラクナルは生成AIを活用した単なる制作支援ツールではなく、不動産業界における撮影・編集・掲載業務を一体化することで、撮影業務そのものを再定義するビジュアルマーケティングのインフラを目指しています。

ラクナル 公式サイト：https://raknal.com/

本件に関するお問い合わせ

https://raknal.com/inquiry-hs

TEL：03-6822-4891

ラストマイルワークス株式会社について

「多様な世界を活かす新しい仕組みをつくる」をミッションに、日本の労働力減少問題と開発途上国の雇用問題の両方を解決する取り組みを行っています。

会社名：ラストマイルワークス株式会社

代表者：代表取締役 小林 雄

所在地：〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町8-6

URL：https://lastmile-works.com/