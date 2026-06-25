起業だけが、会社との出会い方じゃない。事業承継を知り、経営に触れる機会を学生へ。MAny×成蹊大学 Seikei Startup Studio、連携開始。

株式会社Sirbe▶MAny×Seikei Startup Studio連携

起業、就職、留学といった、学生が描くキャリアの選択肢は広がっています。

大学ではアントレプレナーシップ教育やスタートアップ支援が広がる一方、「既に存在する価値ある事業を受け継ぐ」という選択肢に触れる機会は多くありません。

事業承継プラットフォーム「MAny」を運営する株式会社Sirbe（本社：東京都港区、代表取締役：杉澤侑樹）は、2026年7月1日より、株式会社スポンサーズブーストのサービスを通じて、成蹊大学 Seikei Startup Studioのスポンサーとして参画します。事業承継をコンテンツとして、学生が経営・ビジネスを知り、触れ、体験できる場をつくります。

■この取り組みが生まれた背景

MAnyサービスサイトを見る :https://ma-many.jp/▶中小企業数と後継者不在率

起業、就職、留学などの学生が描くキャリアの選択肢は、確かに広がってきました。しかし「すでにある会社を継ぎ、育てていく」という道を、学生時代にリアルに知る機会はほとんどありません。知らなければ、選べない。選択肢は、知ることで初めて生まれます。

事業承継は、決して特別な話ではありません。経営者の意思決定、組織のつくり方、地域や取引先との関係など、そのすべてがビジネスの本質に触れる体験です。

MAnyは今回の連携を通じて、事業承継をひとつのコンテンツとして、学生が経営・ビジネスを知り、触れる場をつくります。

■連携の主な内容（2026年7月1日より順次展開）

■ 学生にとって、この体験はどんな意味を持つか

▶Seikei Startup Studio が開催するセミナー・ワークショップの様子- 事業承継・M&Aをテーマにした講義・セミナーの提供（ビジネスリテラシー向上）- 経営者・後継者・実務家との交流機会の創出（OB/OGネットワーク形成支援）- 学生が実際のビジネス活動に参画できるインターン・実践型プロジェクトの提供- 「事業承継」を選択肢に加えた就職活動支援コンテンツの共同開発- Seikei Startup Studioへの継続的な資金支援（株式会社スポンサーズブースト経由）

本業は学業、それは当然のことです。この取り組みは、学生の本業を妨げるものではなく、学生時代だからこそできる体験を提供したいという思いから生まれています。

社会に出る前に、経営者と話す。実際の事業の現場を知る。自分の手でビジネスに関わってみる。そういった経験は、教室では得られません。

事業承継に興味がなくても構いません。経営って面白いかもしれない、と感じるだけでいい。その体験が、就活の自己PRになるかもしれないし、将来の選択肢のひとつになるかもしれない。楽しく、前向きに関われる場所をつくることが、私たちの出発点です。

■関係者コメント

▶Seikei Startup Studio メンバーの集合写真株式会社Sirbe 代表取締役 杉澤 侑樹

銀行員として、M&Aコンサルタントとして、数多くの経営者と向き合ってきた経験の中で痛感したのは、「良い会社なのに、継ぐ人がいない」という理由だけで幕を閉じていく事業が、あまりにも多いという現実です。

ただ、学生の皆さんに事業承継を「押しつけたい」わけではありません。経営者と話す機会、事業の現場を見る機会、ビジネスに実際に関わる機会、そういった体験が、純粋に楽しいものであってほしいと思っています。知ることで、世界は広がる。その入口のひとつとして、この取り組みが機能すれば嬉しいです。

Seikei Startup Studio 創設者 法学部3年（株式会社WASABI代表取締役） 木戸 洵成 氏

起業やキャリア、人生において、知っているだけで失敗を防げたり、選択肢が大きく広がったりする「価値ある情報」が存在します。

しかし、そうした情報は誰にでも平等に与えられているわけではありません。

だからこそ、今回の連携を通じ、学生一人ひとりの挑戦や人生がより実りあるものになるよう、情報の非対称性を解消し、必要な情報を必要な人へ適切に届けていくことを期待しています。

Seikei Startup Studio 代表 経済学部2年 笹沼 優斗 氏

大学唯一のキャリアサークルとして大学生活だけでなく、起業など様々な夢や目標を持ったメンバーが集まっています。

今回の繋がりはそんな彼らの夢や目標が実現に近づく新たなきっかけになると感じています。

経営者や実際に社会で活躍されている方々との交流の中でビジネスを肌で体感することで新たな知識と経験を得て、将来の可能性を広げ、私たちのモットーである「学生のやりたいを実現する」機会にしていきたいと思います。

■今後の展望

セミナーや経営者との交流、実際のビジネスへの参画など、具体的なプログラムを通じて、学生一人ひとりにとって意味のある体験をつくっていきます。

今回の成蹊大学 Seikei Startup Studio様との連携がひとつの出発点となり、学生が経営・ビジネスに触れる機会が少しずつ広がっていくことを願っています。

MAnyは引き続き、事業承継を通じた新しい出会いと可能性を、社会に届けてまいります。

■連携概要

■MAny概要

■Seikei Startup Studio概要

■会社概要

MAnyサービスサイトへ :https://ma-many.jp/[表1: https://prtimes.jp/data/corp/161704/table/11_1_c3495fe7cb32b4d823b6d1560b9b7349.jpg?v=202606251151 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/161704/table/11_2_f8d043e1dc517e3d521f26e801e2933a.jpg?v=202606251151 ]▶MAnyサービスページMAnyサービスサイトを見る :https://ma-many.jp/[表3: https://prtimes.jp/data/corp/161704/table/11_3_e4b305b706beb93c821df3e99f89cfcf.jpg?v=202606251151 ][表4: https://prtimes.jp/data/corp/161704/table/11_4_64a270f3a86c63db21d638dd3fe022f8.jpg?v=202606251151 ]