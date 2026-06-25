【夏ボーナス調査】1/3以上が「カー用品」を検討も予算は5千円未満が最多。手堅く抑える初夏の愛車ケア

ユニオンエタニティ株式会社

カーケア用品のオンラインショップ「モビフルEC」を運営するユニオンエタニティ株式会社は、2026年6月、日常的に車を利用する男女100名を対象に「梅雨時期の困りごと・カー用品の購買意欲」に関するアンケート調査を実施いたしました。

本調査により、夏のボーナス時期を控えたドライバーのリアルな予算感や、この季節ならではのお買い物傾向が明らかになりました。調査結果では、ボーナス支給予定者のうち35%がカー用品の購入を検討しており、その狙いが「コーティング用品」や「洗車用品」などの実用的なアイテムに集中していることが判明しています。

目次

・調査結果1：実用ニーズのトップは「コーティング用品」

・調査結果2：約9割が不安視する雨の日の「視界不良」とガラスの汚れ

・調査結果3：ボーナス時期でも「3,000円～5,000円未満」の手堅い価格帯が最多

・夏休みの遠出を控える57%が懸念する「ゲリラ豪雨」とボディの汚れへの先手対策

調査結果1：実用ニーズのトップは「コーティング用品」

今年の夏ボーナスの支給予定が「ある（62%）」と回答した層を中心に、この時期のお買い物について調査しました。カーグッズ・車関連用品の購入を「検討している（34%）」「購入する予定がある（1%）」と、全体の35%が車への投資を考えていることがわかりました。

さらに、購入を検討している具体的な商品カテゴリでは、「コーティング用品（16%）」が「洗車用品（14%）」と並んで上位となりました。特別な贅沢品ではなく、直近の季節課題である「雨」や「汚れ」を快適に乗り切るための実用的なケアアイテムへ、スマートに予算を充てようとする傾向が見て取れます。

調査結果2：約9割が不安視する雨の日の「視界不良」とガラスの汚れ

なぜこの時期に「コーティング用品」への需要が高まるのか。その背景には、ドライバーが抱える深い悩みがあります。雨の日のドライブについて、実に89%（やや不安73%、非常に不安16%）の人が「不安を感じる」と回答しました。

そのもっとも大きな原因として挙げられたのが、「フロントガラスやミラーの視界不良（36%）」です。梅雨の長雨や夕立の時期に、雨水や頑固な油膜・水垢によって前方が見えにくくなる恐怖を多くのドライバーが経験しており、少し予算に余裕が出るこのタイミングで「確実な安全とクリアな視界」を確保したいという心理が浮き彫りになりました。

調査結果3：ボーナス時期でも「3,000円～5,000円未満」の手堅い価格帯が最多

ボーナス時期の購入予算について尋ねたところ、「3,000円～5,000円未満（21%）」がもっとも多く、次いで「5,000円～10,000円未満（18%）」となり、約4割が数千円～1万円弱の手頃な予算を想定しています。

また、購入時に参考にする情報源は「口コミ・レビュー（37%）」がトップでした。 今の消費者は、まとまった収入がある時期であっても財布の紐を緩めすぎず、数千円という賢い予算の中で「本当に効果がある、口コミ評価の高いコスパ優秀なもの」をシビアに見極めて選んでいることがわかります。

夏休みの遠出を控える57%が懸念する「ゲリラ豪雨」とボディの汚れへの先手対策

本調査では、今年の夏の長距離ドライブや旅行を「計画したい・すでに計画している」人が合わせて57%に上りました。

楽しみに満ちたサマーシーズンですが、過去の夏ドライブで困ったこととして「急な雨や天候変化（23%）」が上位に入っています。

近年の夏に多発する、突発的なゲリラ豪雨や線状降水帯。夏休みのレジャーを安全・快適に完遂するためには、激しい土砂降りでも一瞬で水を弾く「高品質なガラスケア・撥水コーティング」や、雨上がりの汚れをサッと落とせる洗車アイテムをこのタイミングで揃えておくことが、今年の大切なお買い物トレンドと言えそうです。

調査概要

調査名：「梅雨時期の困りごと・カー用品の購買意欲」に関するアンケート

調査対象：車を所持している/車に乗る機会の多い20～60歳の男女

調査方法：インターネット調査（クラウドワークス）

調査時期：2026年5月29日～2026年6月5日

Sarupika ハイドログロッシーSarupika フロントガラス専用ウロコ取り

お店に頼むと高額になりがちなコーティングですが、家で施工できるコーティング剤もあります。特にハイドログロッシーは、鏡のようなツヤや深い光沢感が実現できるため、モビフルスタッフの一押しです。

コーティングをかける前にガラスの水垢やウロコを取っておくと、コーティングが乗りやすくなり、長持ちするため、一緒に施工すると効果的です。ぜひ、参考にしてみてください。

会社概要

コーティング剤はこちら :https://mobiful-ec.jp/products/hydroglossyフロントガラスのウロコ取りはこちら :https://mobiful-ec.jp/products/windshield

【モビフルとは】

車を購入してから売却するまで、お客様の車に寄り添ったサービスを提供しております。

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モビフルEC：https://mobiful-ec.jp/

モビフル車検：https://mobiful.jp/shaken/

モビフルパーツ：https://parts.mobiful.jp/

【運営会社】

会社名：ユニオンエタニティ株式会社

所在地：大阪市西区南堀江1-1-14 四ツ橋中埜ビル4階

代表者：安部哲史

事業内容：廃車買取・陸送サービス・カー用品の販売

URL：https://union-eternity.co.jp/

本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先

会社名：ユニオンエタニティ株式会社

担当部署：マーケティング部

TEL：06-6484-6518

E-mail：marketing@union-eternity.co.jp

〈パートナー企業・個人事業主募集に関するお知らせ〉

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過去の配信

【新発売】「どうせまた雨が降るから…」の諦めを解消！忙しい毎日のカーケアに寄り添う「梅雨セット」が販売開始(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000083.000030950.html)

雨の日の運転で気になる車の困りごとを調査。梅雨時期に多い“ある視界トラブル”が最多に(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000081.000030950.html)

初夏の冷房シーズン・梅雨の視界不良対策に。車内の内窓汚れ・曇りを10秒でケアする「Sarupika クイックエアー」発売開始(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000076.000030950.html)